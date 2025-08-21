La comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la reforma constitucional de Santa Fe trabajó este martes desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 22.

En el medio, múltiples cuartos intermedios sirvieron para que Unidos, el bloque oficialista integrado por siete partidos, buscara consensos internos antes de cerrar los dictámenes. Esa dinámica volvió a generar quejas de la oposición, que recibió los textos apenas minutos antes de las discusiones.

Uno de los tramos más sensibles fue el debate en torno al artículo 20, que consagra el derecho al trabajo y detalla un amplio abanico de garantías laborales, desde el salario justo y la jornada limitada hasta la libertad sindical, la negociación colectiva y la erradicación del trabajo infantil.

Sin embargo, las críticas no tardaron en caer por dejar afuera al trabajador informal. Lucila De Ponti (Más para Santa Fe) cuestionó que el dictamen “desconozca a la enorme cantidad que trabajan por fuera de la formalidad”. Y agregó: “La Constitución se escribe a futuro, pero pensando en los problemas del presente. No se resuelve con el término ‘trabajo asociativo’."

En igual sentido, Victoria Capoccetti (Activemos) también remarcó que no se incorporó el reconocimiento al trabajo de la economía social y popular, ni un criterio claro de paritarias libres. También consideró insuficiente el tratamiento del empleo público.

Juan Argañaraz (Somos Vida) completó con una crítica irónica: “La Constitución garantiza un ‘salario justo’ cuando el gobierno está pagando salarios por debajo de la inflación”.

Neutralidad religiosa

También subió el tono la discusión el tratamiento del artículo 3, sobre confesionalidad religiosa, donde el oficialismo propuso un dictamen donde se remarca que “la provincia no establece religión oficial” y garantiza la distinción entre el orden civil y el religioso. La lectura estuvo a cargo de Walter Ghione (Unidos), pastor evangélico, quien defendió el texto como un logro del bloque.

Dicho texto generó el malestar del bloque Somos Vida, donde Emiliano Peralta consideró “llamativo” que la nueva Constitución no mencione a la Iglesia Católica: “En una provincia llamada Santa Fe y con ciudades como Rosario, la voluntad de mencionarla es un reconocimiento de su trascendencia histórica”, señaló.

Elizabet Vidal (La Libertad Avanza) planteó una posición parecida: “Nadie se atreve a sostener que el Estado argentino es confesional. Reconocer a la Iglesia Católica no constituye un privilegio arbitrario, sino un reconocimiento histórico”, expresó.

Ghione, por su parte, sostuvo que la redacción de Unidos “no desconoce el valor histórico de la Iglesia Católica” y que en el pleno expondrá los motivos por los cuales “brinda una igualdad religiosa real sin quitar derechos”.

Facundo Olivera (Más para Santa Fe) adelantó la presentación de un dictamen de minoría al considerar que no hubo el consenso suficiente para llegar a un acuerdo.

Los artículos en cuestión

De acuerdo al dictamen de mayoría propuesto por el bloque Unidos, los artículos sobre religión y trabajo quedarían redactados del siguiente modo:

Artículo 3. Religión: "La provincia no establece religión oficial, asegura la distinci��n entre el orden civil y el religioso. La relación entre el Estado, las iglesias y los cultos oficialmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad."

Artículo 20. Derecho al trabajo: "Toda persona tiene derecho al trabajo como base del bienestar individual y colectivo. El trabajo constituye un derecho humano y un deber social. La provincia promueve y asegura el trabajo decente, garantizando condiciones de empleo equitativas, satisfactorias y seguras, que respeten la dignidad humana, la libertad y la igualdad de oportunidades. Reconoce al trabajador como sujeto de tutela preferente y promueve el empleo registrado. La provincia se compromete a impulsar políticas activas de empleo, capacitación continua y transición productiva profesional que favorezca la inserción laboral, la inclusión y la empleabilidad de todas las personas, específicamente de los grupos en situación de vulnerabilidad, considerando las transformaciones del mundo del trabajo, las nuevas formas de empleo, el trabajo asociativo, el avance tecnológico y los requerimientos para un desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo; establecer y fortalecer mecanismos administrativos y judiciales ágiles y efectivos para la prevención y resolución de conflictos laborales. En el marco de sus competencias se compromete a garantizar el salario justo, la igualdad de remuneración por igual tarea, la jornada limitada, el descanso, la desconexión digital, las vacaciones pagas, velar por la seguridad e higiene en el ámbito laboral, alcanzando ambientes de trabajo sanos y seguros para preservar la vida y la salud psicofísica de los trabajadores, y prevenir los riesgo de trabajo, promover la lucha contra el acoso laboral y la erradicación de toda forma de violencia en dicho ámbito, incluyendo la violencia de género; prevenir y erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, el trabajo forzoso y la trata de personas. La provincia reconoce a las personas humanas o jurídicas que generen empleo en el ámbito privado como actores fundamentales del desarollo productivo y social. En el marco de su competencia sostiene y promueve su activdad, con especial atención a las micro, pequeñas y medianas unidades económicas, vela por que los empleadores respeten los derechos laborales en todos los ámbitos de su actuación, debiendo obrar con debida diligencia y en recaudo del interés público. La provincia reconoce y protege el derecho de asociación y el derecho de los trabajadores a expresarse con libertad respecto de su trabajo, asegura la libertad sindical, la tutela sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. El ingreso al empleo público se funda en criterios de igualdad e idoneidad y no se admite prerrogativa alguna. Establece tribunales especializados en materia laboral con procedimientos ágiles, concentrados, gratuitos y que propenden a la oralidad, para garantizar el acceso efectivo a la justicia de quienes trabajan y de sus organizaciones."