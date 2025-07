Ozzy Osbourne, ícono mundial del heavy metal y cantante original de Black Sabbath, murió este martes a los 76 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales: “Nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor”.

Aunque no se precisó la causa, el músico británico arrastraba problemas de salud desde hacía años, entre ellos una forma de Parkinson y varias intervenciones quirúrgicas en la columna. “Pedimos a todos que respeten nuestra privacidad en este momento”, expresaron Sharon, Jack, Kelly, Aimee y Louis Osbourne.

Su muerte se conoció menos de tres semanas después de lo que fue su retiro oficial de los escenarios. El 5 de julio, Ozzy reunió a la formación original de Black Sabbath para el show Back to the Beginning, un concierto despedida en Birmingham. “He estado encerrado durante seis años, no tienen idea de cómo me siento. Gracias desde el fondo de mi corazón”, dijo esa noche ante una multitud.

Nacido en Birmingham en 1948 como John Michael Osbourne, creció en un hogar obrero y abandonó la escuela a los 15 años. Trabajó como plomero, obrero y en un matadero, experiencias que marcaron el sonido crudo y oscuro con el que revolucionó la escena del rock británico. También sufrió abusos en la infancia y tuvo problemas con la ley antes de volcarse de lleno a la música.

Con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward formó Black Sabbath a fines de los 60. El grupo se convirtió en pionero del heavy metal con discos como Black Sabbath y Paranoid, y canciones que se volvieron himnos del género como “Iron Man” y “War Pigs”. Ozzy era el centro del escenario con su voz única y su estética provocadora.

En 1978 fue expulsado de la banda por sus adicciones, pero inició una exitosa carrera solista con el disco Blizzard of Ozz, que incluyó el hit “Crazy Train”. El episodio en el que mordió la cabeza de un murciélago en un show lo inmortalizó en el imaginario del rock. Más tarde fundó el festival Ozzfest, que marcó a una nueva generación de metaleros.

Junto a Sharon, su esposa y mánager, fue también protagonista del reality The Osbournes, que lo volvió una figura pop más allá del metal. Ozzy Osbourne deja un legado inmenso, forjado entre sombras, excesos, redenciones y música poderosa que cambió para siempre el rumbo del rock.