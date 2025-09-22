La Mutual de la Asociación Médica, un clásico de Rosario

La Mutual es también un clásico rosarino que se acrecienta día a día, en sus gestos solidarios, en sus servicios y beneficios, en la confianza que ganamos, en el respaldo que recibimos; porque es un clásico la manera en que acompañamos los sueños y los proyectos de cada socia y de cada socio.

Este es el mensaje que eligió la Mutual de Socios de la Asociación Médica Rosario para compartir la conmemoración de su 37° aniversario, que como siempre llega con “otro clásico”, la promoción más esperada del año. En esta ocasión, habrá condiciones únicas en préstamos, inversiones, La Médica Electro y Hogar, y en Turismo, del 22 de septiembre al 5 de octubre; así como también se anuncian el sorteo de “37 premios clásicos" y “una sorpresa que llega para quedarse”.

La Mutual de la AMR

Nació el 29 de septiembre de 1988, con el propósito de ser “el brazo solidario” de su entidad madre, la Asociación Médica de Rosario; y hoy es uno de los pilares de la RED AMR, gremial, prestacional y social.

En la actualidad, cuenta con más de 25 mil socias y socios y es una institución abierta, que sigue sumando profesionales de la ciudad que pueden acceder a sus servicios y beneficios; su amplia lista de subsidios; sus actividades recreativas, culturales y deportivas.

Por eso, La Mutual es otro de los grandes clásicos rosarinos, que se agiganta cada vez que una mochila llega para el primer día de clase, cuando el préstamo apuntala el inicio en la profesión o atiende una urgencia, cuando el electrodoméstico tan necesario entra en casa, al disfrutar del viaje tan anhelado, o cuando los días transcurren felices en el predio de Arroyo Seco, en los talleres de la “Casa de la Cultura” o en la “Sede Deportiva”.

Por eso, y por lo que ocurre todos los días, cuando una socia o un socio se conectan o se acercan a nuestras sedes, La Mutual es un clásico, otro clásico de Rosario.

Enterate más en IG @lamutualdeamr

Tucumán 1754