Un interno de 36 años resultó gravemente herido tras recibir al menos dos puntazos en el cuerpo, este domingo al mediodía, en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Santa Fe, conocida como cárcel de Las Flores.

De acuerdo con las primeras informaciones, la agresión ocurrió dentro de uno de los pabellones y fue protagonizada por otro preso, en circunstancias que aún son motivo de investigación.

El herido fue asistido en primera instancia por personal penitenciario y derivado al Nuevo Hospital Iturraspe. Sin embargo, la gravedad de las lesiones obligó a su inmediato traslado al Hospital José María Cullen, donde permanece internado bajo custodia.

Los médicos confirmaron que las heridas afectan la zona del tórax y el abdomen.

El hecho fue notificado al Ministerio Público de la Acusación y quedó bajo la órbita del fiscal de turno, que dispuso peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) para establecer cómo se desarrolló el ataque e identificar con precisión al agresor.

En los últimos meses, tanto en Las Flores como en otras unidades penitenciarias de la provincia se repiten hechos de violencia entre internos, que en varios casos terminaron con traslados a hospitales públicos.

En julio de 2025, un interno fue apuñalado en Las Flores y trasladado en estado delicado al Hospital Cullen; en octubre de 2022 otro recluso fue apuñalado en el patio del penal y falleció en el Hospital Iturraspe debido a la gravedad de sus heridas. En un motín anterior, en marzo de 2020, cuatro internos murieron, y dos de ellos fallecieron en el Hospital Cullen a causa de apuñalamientos.

En el Penal de Coronda, en diciembre de 2024, una pelea entre internos dejó a uno lesionado con un fuerte golpe en la cabeza. Además, en otro incidente, un recluso de 30 años fue hallado sin vida con heridas cortantes dentro del pabellón 2 del penal. Un motín en marzo de 2020 también resultó en la muerte de un interno.