El Gobierno promulgó este lunes por la madrugada la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero al mismo tiempo decretó que su aplicación quedará en suspenso hasta que el Congreso asigne partidas específicas para financiarla.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 681/2025, que invoca dos normas centrales: el artículo 5° de la Ley 24.629 -que establece que toda ley con impacto fiscal queda suspendida hasta que se prevean recursos en el Presupuesto- y el artículo 38 de la Ley 24.156, que obliga a detallar las fuentes de financiamiento.

Desde la Casa Rosada recordaron que el Presupuesto 2026 ya fue enviado al Parlamento el pasado 15 de septiembre y que será allí donde se definan los recursos que permitirán poner en marcha la norma.

Cabe recordar que la ley había sido inicialmente vetada en agosto, pero el Congreso insistió y logró aprobarla con dos tercios en ambas cámaras, lo que forzó al Ejecutivo a promulgarla.

Por ahora, quedan frenados puntos clave como:

La creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social (70% del haber mínimo, con actualización previsional y compatibilidad laboral hasta 2 SMVM).

La compensación económica a prestadores de servicios de la Ley 24.901 por la brecha arancelaria frente a la inflación.

La ampliación de coberturas de salud a través del Programa Incluir Salud.

El fortalecimiento institucional de ANDIS, con nuevas auditorías y metas de transparencia.

El Ejecutivo estima que la implementación de la ley demandaría $3 billones en 2025 (0,35% del PBI).