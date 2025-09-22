La investigación por la violenta agresión registrada el sábado 13 de septiembre en la zona de Montevideo y Oroño avanza. Por orden del fiscal Lisandro Artacho, del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, fue detenido D.E.C., de 41 años, en el marco de la causa por homicidio doloso simple en grado de tentativa.

El procedimiento se llevó adelante en Vera Mujica al 2500, donde el sospechoso fue arrestado por personal policial. En tanto, la audiencia imputativa contra el taxista detenido se realizará en los próximos días.

La víctima del hecho es F.B., de 43 años, quien sufrió un traumatismo de cráneo grave y permanece internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El ataque ocurrió luego de una discusión en el interior de un taxi, que terminó con la golpiza en plena vía pública.

Lo que se sabe

Según fuentes oficiales, el operativo policial se desplegó alrededor de las 4 de la mañana en Montevideo al 2100, con patrulleros del Comando Radioeléctrico rodeando la zona tras la denuncia de una pelea en la vía pública.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre inconsciente y tendido boca abajo, por lo que fue trasladado de urgencia al Heca, donde recibió asistencia respiratoria mecánica e intubación debido a un traumatismo encefalocraneano grave.

La víctima se subió a un taxi conducido por Claudia L., de 48 años, que lo llevaba desde Brown y avenida Francia hasta Montevideo y Mitre. Durante el trayecto, el hombre intentó bajarse sin abonar la tarifa y comenzó un altercado verbal. Tras los insultos, otros taxistas intervinieron, y la situación escaló hasta que el pasajero fue golpeado.

Por el hecho, la policía detuvo en una primaria instancia a cinco personas, incluyendo a la conductora del taxi y cuatro hombres (uno de ellos es quien fue arrestado nuevamente en las últimas horas).