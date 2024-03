Tocaron al arte y Mirtha Legrand salió al cruce del Gobierno a quien cuestionó por el posible cierre del emblemático cine Gaumont, propiedad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ubicado a pocos metros del Congreso Nacional.

"Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre", dijo.

"¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine (INCAA) también. Es terrible".

Por su parte, uno de los invitados, el actor Gabriel “Puma” Goity calificó también el eventual cierre del Gamount como "una salvajada y una barbaridad" y sumó: "no podés cerrar el INCAA. Si en tu casa tenés ratas, sacá las ratas pero no tires la casa abajo".

"Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo", expresó Legrand sobre la visión que considera que tiene el Ejecutivo, a lo que Goity añadió: "Toman como que el INCAA es símbolo de los compañeros que tienen esa ideología y no es así", en alusión al kirchnerismo.

"Decir que como todos los actores son K y por eso hay que cerrar el INCAA es muy poco inteligente", agregó el reconocido intérprete, señalando que "además no es cierto que todos los actores sean K, porque hay 20 mil actores y por más que muchos tengamos esa simpatía, hay muchísimos que no lo son".

Antes de cambiar de tema, la conductora acotó: "El actor siempre ha actuado en política, acá y en todos los países".