Luego del éxito de la última edición, Gran Hermano regresó este lunes a la pantalla de Telefe, con varias novedades en la casa más famosa del país.

“Hay un perfil de jugadores completamente diferente esta temporada”, anunció el conductor del programa, Santiago Del Moro, mientras presentaba, uno a uno, a los 24 competidores .

En esta edición, el ganador del reality recibirá un premio de 70 millones de pesos , una casa y varias sorpresas más.

En Rosario Plus hacemos un repaso de todos los participantes:

EZEQUIEL OIS

Tiene 24 años y es de Ramos Mejía, Buenos Aires. Lleva el rock en la sangre y en su outfit, a tal nivel que parece salido de un recital de Guns N'Roses o de Bon Jovi.

"Mis primos escuchaban toda esa música cuando era chico y nunca la dejé. Las llevo en mi cuerpo esas bandas y me lookeo como en los 80 y 90. Me gusta la rebeldía de usar esta ropa y diferenciarme de otros", indicó el jugador fan de la cama solar.

LUZ TITO

Es oriunda de la provincia de Jujuy y trabaja en una terminal de micros de allí. Con tan solo 21 años ella ya tiene mucha experiencia de vida, tanto laboralmente como amorosa.

"No sabía qué estudiar y me dediqué a viajar. Me enamoré en Irlanda y hoy en día tengo una relación abierta con alguien de España", anunció la jujeña.

SOFIA BUSCIO

Tiene 32 años, es licenciada en Marketing y todo el mundo la apoda " Sopa" . Es apasionada de los autos y las motos.

"Me encanta los tatuajes y llevar arte en la piel", declaró Sofi, afirmando que cree que sabe leer mucho a las personas, algo clave para el juego de Gran Hermano .

RENATO ROSSINI

"Soy peruano, de Lima y he venido a ganar Gran Hermano ", declaró el influencer de 27 años que quiere correr la misma suerte que Bautista Mascia , ganador que llegó del exterior.

Renato indicó que la gran pasión de su vida es entrenar en el gimnasio. "Levantar pesas me levantó el ánimo, me levantó de la cama", aseguró Renato.

JENNIFER LAURÍA

Tiene 31 años, es de Canning, Buenos Aires, y lleva varios años trabajando en el Sindicato de Camioneros , por lo que afirma que tiene buena onda con la familia Moyano.

"Soy chiflada, divertida y sé que llamo la atención a todos lados donde voy. Sé que voy a hacer querible en la casa... aunque no para todos", afirmó la administrativa que es madre de una niña.

ANDREA LÁZARO

Tiene 42 años y es una profesora de gimnasio oriunda de San Cristóbal, Buenos Aires, especializada en gimnasia localizada y spinning.

Andrea es evangelista, divorciada y lamenta no poder conectarse fácilmente con hombres. Convive con su hijo, pero no con otros hombres, aunque quiere ponerse de novia siempre en Navidad, por lo que la casa de GH es una gran oportunidad.

JUAN PABLO DE VIGILI

Es arquitecto, emprendedor, tiene 38 años y llega desde la provincia de Corrientes. Le gusta competir y tiene el sueño de ser actor.

Es la tercera vez que se presentó para entrar a Gran Hermano y quiere forjar el camino para cumplir todos sus objetivos.

DELFINA DE LELLIS

"Vengo a demostrar que las modelos no somos solo una cara bonita", afirmó la joven proveniente de Tres de Febrero, de Sáenz Peña.

"No por ser modelo tenemos que ser tontas. Soy hiperactiva y quiero hacer cosas todo el tiempo", anunció Delfi, avisando también que se enoja muy rápido.

ULISES APÓSTOLO

La clásica tonada cordobesa llega a la casa de Gran Hermano con este exmodelo que fue funcionario público al ser asesor de un político de su provincia.

Ulises es politólogo y disfruta de las distintas facetas de su personalidad, y afirma que le encanta la noche de Córdoba por más que no esté todo el día diciendo culiao .

CHIARA MANCUSO

Es la hija de Alejandro Mancuso, exfutbolista que llegó a desempeñarse junto a Diego Maradona como jugador y cuerpo técnico de la Selección Argentina.

No tiene problemas en definirse como "botinera" . Tiene 30 años de edad, es oriunda de Ezeiza y afirma que tiene "alma de líder".

CANDELA CAMPOS

Es oriunda de Villa Luzuriaga y tiene 24 años. Es patinadora y no tiene problemas en decir que salió con alguien un "poco" -o mucho- mayor que ella.

"No tengo problema con la edad", aseguró Cande en su perfil de entrada a GH.

LUCA FIGURELLI

Jugaba de lateral izquierdo, con más despliegue en ataque que en defensa, motivo que pone difícil el cumplimiento de su sueño de ser futbolista profesional.

Tiene 18 años, es de Berazategui y también tiene el objetivo de dedicarse al streaming.

BRIAN EZEQUIEL ALBERTO

Es vendedor ambulante en los trenes de la Línea San Martín. Tiene 27 años y es oriundo de San Miguel, Buenos Aires.

Brian es padre de 3 hijos, se define como un "jodón, y una plaga que será innovación para el programa".

LUCIANA MARTÍNEZ

Nació como Jorge Barrionuevo y es de Pico Truncado, Santa Cruz, pero hace más de 10 años que es Luciana Martínez, un secreto que llega a su fin al ingresar a la casa de Gran Hermano.

Es bailarina, asesora de imagen y empleada administrativa, y tiene dos hermanos que estuvieron presos.

SANTIAGO ALGORTA

Tiene muchísima confianza en sí mismo, dice que "le gusta gustar" y que llegó a pensar que había un problema en él cuando no le gustaba a alguna mujer.

Es oriundo de Montevideo, Uruguay, y tiene 28 años de edad. "Si entra alguien más fachero que yo va a ser un problema para mí", sostuvo.

PETRONA JEREZ

Tiene 53 años y asegura que entrar a Gran Hermano es "un sueño que trae desde su adolescencia".

"Soy cocinera, depiladora, enfermera y peluquera", avisó la experimentada mujer, aunque también tiene un costado que puede repercutirle caro: es sonámbula.

GIULIANO VASCHETTO

Con sus 33 años y desde Santa Fe llega alguien que puede adueñarse de la prueba del líder con su amplia experiencia en las artes marciales.

Tiene un hijo de 7 años al cual llama "su motor de impulso".

MARTINA PEREYRA

Es de La Plata, Buenos Aires, se dedica a ser contadora pública y modelo , y promete levantar la voz si es necesario en la casa más famosa del mundo.

Dice que odia limpiar, que no le gusta cocinar aunque podría intentarlo, y que odia que crean que es tonta.

SEBASTIÁN BELLO

Tiene 23 años, es de San Rafael, Mendoza. Le encantan los autos y tiene hipoacusia.

A este trabajado del taller de autos de su padre le extrajeron las amígdalas cuando tenía 5 años, motivo por el cual su voz es bastante más aguda que la habitual.

CARLOS TOCCO

Se presentó como un “empresario de la noche que aprendió en la escuela de la calle”, ya sus 63 años llega a la casa de Gran Hermano con el deseo de no ser “el viejo bolu…”.

Tiene un boliche bailable y un negocio mayorista de lencería en la popular avenida Avellaneda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Tuve una doble vida durante 25 años y lamentablemente no terminó bien”, agregó el oriundo de Ituzaingó que también es director técnico de fútbol.

SANDRA PRIORE

Tiene 50 años, es oriunda de La Plata, Buenos Aires, y se dedica a ser pescadora, algo que no suele ser común en mujeres.

Es por eso que Sandra desea derribar prejuicios dentro de la casa, así como también busca luchar contra el bullying con mucha vehemencia.

LOURDES CICCARONE

Tiene 22 años y dice que tiene novio, pero que se ve obligado a cortarle al entrar a la casa de Gran Hermano .

Dejó varias carreras de estudio inconclusas y afirma que su pelo "es lo único que tiene virgen".

CLAUDIO DI LORENZO

Se define como "inmaduro y terraplanista", y planea crear confianza con sus compañeros haciéndoles reiki.

A sus 41 años afirma que una experiencia con un ovni le cambió para siempre la vida.

KELIA SOSA

La primera jugadora en entrar a la casa. Es de Tigre, Buenos Aires, tiene 28 años y quiere ser famosa desde que tiene 3, por lo que asegura que está hecha a la perfección para la realidad.

Se aumentó el busto hace poco y desea retocarlas lo antes posible.