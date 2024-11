Luisana Lopilato explicó este martes por qué no formará parte de la gira que realizarán los ex integrantes de Rebelde Way, Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba.

Ante las especulaciones de los fans, la esposa de Michael Bublé salió a aclarar la situación. "Hola a todos, bueno sé que se pusieron re contentos con la vuelta de 'Erreway', y yo también me puse muy feliz por ellos", comenzó diciendo la actriz, a través de un video que subió a sus redes sociales.

"Muchos quieren saber si voy a formar parte del Tour de Erreway 2025, y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez", anució Lopilato y comentó: “Quien te dice que a lo mejor alguna vez me suba en algún show y los visite, pero básicamente es por temas de calendario, ya que el 2025 lo tengo tomado con mucho trabajo”.

Luego, enumeró sus próximos proyectos, que incluyen dos películas, una de ella es "Pepita, la pistolera" y algo que aún no puede confirmar, pero que podría dar la buena nueva más cerca de fin de año.

Para finalizar, les deseó lo mejor a sus ex compañeros y explicó el cariño que sigue sintiendo por el personaje que la catapultó a la fama, así como el amor que recibe hasta el día de hoy por ese trabajo.