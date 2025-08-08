En la semana previa al Día de las Infancias, este domingo 10 de agosto, de 9 a 12, se desarrollará una jornada especial en el Paseo del Siglo con peatonalización de calle Córdoba -entre Paraguay y Oroño-, activaciones comerciales, feria, juegos y actividades culturales para grandes y chicos.

La propuesta incluirá desayunos al aire libre, juegos, golosinas y distintas acciones impulsadas por los comercios de la zona. En la plaza San Martín se instalará una feria de la Economía Social con emprendedores locales.

Además, se ofrecerá un recorrido guiado gratuito para conocer la historia del Paseo del Siglo, y sus mansiones y familias tradicionales en los orígenes de una ciudad en plena expansión.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Rosario junto al Paseo Comercial, busca potenciar la actividad comercial y turística del centro rosarino, promoviendo el disfrute de la ciudad en comunidad.