Mauro Icardi enfrenta una nueva polémica tras la difusión de un video en el que se lo ve actuar de manera violenta con un hincha del club Galatasaray. El futbolista, la China Suárez y sus tres hijos habrían protagonizado un altercado durante sus primeras visitas al país turco.

En las últimas horas, comenzó a circular un video de Mauro Icardi junto a su pareja, la China Suárez, y sus dos hijos (producto de su relación con Benjamín Vicuña), caminando por lo que parece ser un shopping cuando son interceptados por fanáticos del Galatasaray.

En las imágenes se los ve rodeados de seguridad, cuando un hombre se acerca por demás a su nueva familia, llegando incluso a empujar a su pareja y es allí cuando el futbolista decide intervenir y enfrentar al fanático. Por su parte, ante la alborotada situación, la China empezó a gritarle al hombre mientras alzaba a Magnolia en brazos.

Luego, la seguridad intervino y la pareja siguió su camino subiendo por las escaleras mientras los fanáticos se quedaban abajo.