La Escuela para Animadores de Rosario abre sus puertas a las infancias con “Mundos Animados”, un taller gratuito especialmente pensado para niñas y niños entre 8 y 12 años. La iniciativa propone experimentar con distintas técnicas de animación, desde el dibujo y la plastilina hasta la fotografía con teléfono celular, para inventar personajes y construir aventuras animadas.

Coordinado por las animadoras Trinidad Ventos e Inés Labarrère Ventroni, el taller se dictará los miércoles de 18 a 19:30 horas en cinco encuentros que arrancan el 13 de agosto y continuarán los días 20 y 27 de agosto, y 3 y 10 de septiembre. Cada clase abordará una técnica diferente que los participantes podrán seguir practicando desde casa.

La propuesta requiere que cada niño o niña asista acompañado por una persona mayor, y la inscripción se realiza exclusivamente de forma online, dado que los cupos son limitados. Quienes deseen sumarse pueden reservar su lugar ingresando al enlace oficial.

La Escuela para Animadores es un espacio dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, y desde 2006 forma profesionales del sector de la animación, siendo uno de los pocos centros públicos de formación en el país. Recibe estudiantes de Argentina y países vecinos, y sus trabajos forman parte de la Cinemateca del Centro Audiovisual Rosario.

Con “Mundos Animados”, la Escuela amplía su público e invita a las infancias a iniciarse en un lenguaje creativo y audiovisual, que permite dar vida a la imaginación a través de técnicas accesibles y divertidas, fomentando la expresión artística desde temprana edad.