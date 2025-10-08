En las últimas horas, la preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo volvió a hacerse sentir con fuerza. Tras el comunicado oficial de Boca Juniors, las redes se llenaron de mensajes y muestras de cariño hacia el histórico entrenador.

Russo, de 68 años, atraviesa un tratamiento vinculado a su enfermedad de base. Entre 2017 y 2018 debió someterse a intervenciones por un cáncer de próstata y vejiga, y en las últimas semanas estuvo internado primero por una infección urinaria y luego por un cuadro de deshidratación. Por estas complicaciones, el DT se vio obligado a alejarse momentáneamente de su actividad profesional.

Además del mensaje oficial del Xeneize, la AFA publicó un breve pero contundente “Fuerza, Miguel”, acompañado por un posteo del presidente Claudio Tapia, quien escribió: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos.”

Desde la Conmebol también llegaron palabras de aliento: “El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!”, recordando su conquista de la Copa Libertadores 2007 con Boca.

Los saludos se replicaron desde clubes donde dejó huella, como Rosario Central, Estudiantes de La Plata y Lanús, además de equipos del exterior como Millonarios (Colombia), Cerro Porteño (Paraguay) y Universidad de Chile.