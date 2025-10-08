La décima edición de la Feria del Libro Peronista de Rosario se llevará a cabo el próximo 9, 10 y 11 de octubre en la sede local del Partido Justicialista (Sarmiento 1735).

En los últimos años, el evento se consolidó como un espacio de pensamiento, cultura popular y militancia, donde libros, debates, música y comunidad se entrelazan en torno a una misma bandera: la de la justicia social.

Organizada por el Instituto Juan Domingo Perón, la feria contará con más de treinta presentaciones, conversatorios, homenajes y espectáculos en vivo.

En un contexto político decisivo, la feria se propone también como un punto de encuentro de cara a las próximas elecciones en Santa Fe, acompañando a los candidatos de Fuerza Patria frente al saqueo libertario que impulsa el gobierno nacional de Milei y a la gestión del gobernador Pullaro, cómplice del modelo de desigualdad y deterioro en el territorio santafesino.

Destacados de la programación

Este año se destacan tres grandes espacios de debate:

Economía, tecnología y producción conveniente, con Eduardo Dvorkin, Jorge Zaccanini, Virginia Scotta y Carlos Norryh.

Malvinas hoy y siempre, con Carla Morasso, Ezequiel Magnani, Pablo Garello y Ludmila Mattern.

80 años del 17 de octubre, que pondrá en perspectiva la vigencia histórica y política del movimiento peronista.

Estos conversatorios son espacios donde circula el conocimiento, se comparten experiencias y se ponen en diálogo distintas miradas sobre la realidad nacional, el trabajo, la soberanía y el futuro del país. La feria consolida así su carácter formativo, militante y participativo, convocando a intelectuales, trabajadores, artistas y militantes a reflexionar colectivamente.

En el marco de los 50 años del estreno de Nazareno Cruz y el lobo, se rendirá un homenaje a Leonardo Favio, símbolo del arte popular y la identidad nacional, el viernes 10 de octubre. En tanto, se presentará el libro Cineasta del Pueblo (Colección Estación Cine, Ed. Ciudad Gótica) a cargo de Sergio Luis Fuster, junto a una intervención musical y textual titulada Nazareno Cruz en la Salamanca, con Claudio Dídoli, Magalí Besson, Sergio Gauna y Pablo Suárez.

Entre las presentaciones más esperadas estará Muerta o Presa, de Irina Hauser (Ed. Planeta), una obra que aborda las persecuciones judiciales a Cristina Fernández de Kirchner y se inscribe en la defensa de la democracia y el Estado de derecho. Un texto necesario en tiempos en que el poder económico y mediático busca proscribir al movimiento nacional y popular.

Cierre con fiesta popular

La feria culminará el sábado por la noche con una gran fiesta y peña popular, con presentaciones de La Bogareña, JP, Arlequino, Fréneci, Las Musas y muchos más.

Desde su primera edición, la Feria del Libro Peronista se consolidó como una cita obligada para la militancia, el pensamiento nacional y las editoriales que mantienen viva la palabra de Perón, Evita, la doctrina y la historia de lucha del movimiento nacional justicialista.

En esta décima edición se reafirma el compromiso con la unidad del espacio político, la soberanía, la historia y nuestra cultura popular, en momentos de ajuste y entrega del patrimonio nacional.