Una multitud disfrutó del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Unos 250.000 rosarinos disfrutaron, este martes por la noche, del show de Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto, en un ensamble único junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, en el marco de los festejos por los 300 años de la ciudad.

El evento, que tuvo lugar en el Monumento Nacional a la Bandera, no solo fue un hito cultural sino también un gran gesto solidario, ya que se promovieron donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Desde temprano, el parque se llenó de vida, con gente de todas las edades. Luciana, por ejemplo, que vino desde el barrio 7 de Septiembre, emocionada por ver a Nicki Nicole por primera vez, sintió que "así se celebra la ciudad". Mientras, familias enteras, como la de Juan, dieron cuenta del cruce generacional: "Vinimos todos porque queremos festejar los 300 años. Mis hijos son fans de Nicki y a mi mujer y a mí nos gusta la trova, así que quisimos escuchar y revivir algo de esos años", explicó.

Algunas personas acamparon desde temprano en el predio, otras decidieron hacer picnic en los espacios verdes, y ya cerca de las 18, las calles aledañas al Monumento a la Bandera quedaron ocultas por la cantidad de gente que iba descendiendo hasta hacerse un espacio cerca del escenario.

Con la conducción de Juan Junco y Analía Bocassi, comenzaron a sonar los primeros acordes de la mano de Delfina, Mica Racciatti, Sofi Gazzaniga y Mery San Dámaso. Las artistas se mostraron sumamente emocionadas por cantar ante un público tan efusivo y por estar escribiendo, a través de sus voces, parte de la historia de la ciudad.

El show central fue una verdadera proeza artística. Baglietto, reafirmando su lugar en la historia musical rosarina, se unió a su compañero fiel, el gran Lito Vitale, que lo acompañó en el piano con sus clásicos de hoy y de siempre: "Agradezco que me hayan permitido estar acá. Agradezco estas cosas populares. Agradezco también el acompañamiento de ustedes para que la música de Rosario perdure a través de los años. Esto es un gran ejemplo de que esto es posible", manifestó el rosarino.

Minutos más tarde y tras la gran ovación de las y los presentes, la artista Nicki Nicole, junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dirigida por Nicolás Sorín, brindó su primer espectáculo sinfónico. Más de 70 músicos en escena y un despliegue de cara al Paraná fue uno de los mejores regalos que la ciudad pudo tener.

La joven artista se mostró conmovida ante la multitud. "Me parece muy importante este momento de la noche en este lugar tan especial, en esta ciudad, que no es casual que llevemos estas raíces al mundo", expresó al público, y añadió: "Disfruten este momento que es infinito. Les juro que todo esto que me pasó es solo por ustedes. Me encanta decir que soy de Rosario. Ser parte de ustedes y ustedes ser parte de mí es de las cosas más lindas que tengo", afirmó Nicki.

El evento contó con el apoyo fundamental de la Municipalidad de Rosario y del gobierno de la provincia de Santa Fe, además de un amplio acompañamiento de empresas privadas (entre ellas Lotería de Santa Fe, Banco Municipal y Alto Rosario). De esta manera se sella, celebra y pone en valor a una ciudad única.