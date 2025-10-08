La comunidad Animalistas Rosario, referente en el rescate y cuidado de animales en situación de calle, lanzó un desesperado pedido de ayuda: necesitan reunir 12 millones de pesos de manera urgente para cubrir los gastos del mes y evitar el cierre definitivo de sus actividades.

“Se acabó la plata. Tan simple como eso”, publicaron en sus redes sociales. La organización, que funciona de forma totalmente autogestiva, explicó que la deuda con una guardería que aloja a varios de sus rescatados ya asciende a 6 millones de pesos, lo que los dejó sin recursos para alimento, medicación ni atención veterinaria.

“Hoy es un día negro en el que nos vemos obligados a frenar todo rescate y los tratamientos de los animales en guarda, algunos enfermos de mucha gravedad”, expresaron en Instagram.

Trece años de trabajo

En diálogo con RosarioPlus, Laura, integrante de Animalistas Rosario, explicó que la situación es crítica: “Trabajamos por la promoción y salud del animal desde hace más de 13 años. Durante todo este tiempo nos hemos sostenido solo con el aporte de nuestra comunidad. Jamás recibimos ayuda del gobierno ni de empresas privadas, no tenemos grandes donantes. Hemos rescatado miles de animales y castrado otros tantos, evitando el nacimiento de otros que hubieran muerto en la calle”.

“El año pasado tuvimos una serie de rescates muy difíciles”, contó Laura. Entre ellos, mencionó el caso de Gonzalo, un perro adulto encontrado junto a las vías con una pata amputada por un tren: “Es muy viejo y no convive con otros animales. Si bien la persona que los tiene en la guardería nos aguantó durante todo este tiempo, ese su medio de susbsitencia".

También está Natasha, una perra rescatada de la casa de un acumulador compulsivo, hallada recién parida entre montones de basura. “Eso le dejó profundas huellas emocionales y hace mucho que está en la guardería”, detalló. Y Palta, una pitbull que fue salvada al borde de la muerte: “Estaba desnutrida y enferma. Cuando se recuperó, empezó a manifestar problemas de conducta típicos de un animal que sufrió abuso y abandono. Su situación es compleja por su porte”.

Una deuda que los asfixia

Estas estadías prolongadas en guardería generaron una deuda imposible de afrontar, lo que obligó a la comunidad a destinar todos sus recursos a pagarla. “Nos quedamos sin dinero para alimento y medicamentos. Nos vimos obligados a tomar una decisión dolorosa: cerrar. No podemos recibir ni un animal más y no sabemos cómo sostener el cuidado de los 57 que hoy tenemos en tutela”, admitió Laura.

Cómo ayudar

Desde Animalistas Rosario apelan a la solidaridad de la comunidad, que siempre los acompañó, aunque esta vez “ya no alcanza”. “Nos llueven los pedidos de ayuda todos los días. Hay un montón de animales en lista de espera. Nos duele tener que decir ‘hasta acá llegamos’”, lamentaron.

Para colaborar, se puede donar a través del alias animalistas.ros.mp, suscribirse a débito automático, o sumarse como adoptante, padrino o casa de tránsito de alguno de los animales rescatados. “Sin tu ayuda, nos morimos este mes”, cerraron con crudeza.