Llega la Noche de Museos Abiertos: circuitos, música y gastronomía
Este jueves desde las 19 y hasta la medianoche, los museos abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita para vivir una experiencia cultural única.
Rosario se prepara para una nueva edición de Noche de Museos Abiertos, una propuesta que invita a redescubrir la ciudad y su patrimonio cultural desde otra perspectiva. Desde este jueves a las 19 se desplegará una programación especial con activaciones artísticas, música, talleres y recorridos pensados para todas las edades. Con entrada libre y gratuita.
Bajo el lema “Mirar el origen para imaginar el futuro”, la actividad propone reflexionar sobre las historias que construyen la identidad local y cómo proyectarlas hacia adelante. En cada museo habrá intervenciones en las explanadas, además de recorridos guiados y experiencias participativas.
Quienes se sumen a la propuesta recibirán un mapa-pasaporte, una pieza gráfica de colección que permitirá registrar el recorrido con sellos de cada museo visitado. Además, el sistema Mi bici, tu bici funcionará de manera gratuita durante toda la noche, para que el público pueda armar su propio circuito y moverse entre los espacios de forma sustentable.
La Noche de Museos Abiertos también tendrá actividades pensadas para las infancias, con talleres creativos, propuestas lúdicas y recorridos guiados diseñados especialmente para que niñas y niños descubran el patrimonio de manera divertida y participativa.
Como complemento, varios museos ofrecerán propuestas gastronómicas, desde food trucks y barras al aire libre hasta cafeterías que acompañarán el recorrido cultural.
CIRCUITOS
Circuito del Parque:
- Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino | Av. Pellegrini 2202
- Casa Vanzo Wernicke | Cochabamba 2010
- Museo Cementerio El Salvador | Ovidio Lagos 1840
- Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich | Bv. Oroño 2300
- Unidad Penitenciaria N°3 | Zeballos al 2900
- Museo Histórico Provincial de Rosario Dr. Julio Marc | Av. del Museo S/N
- Museo del Deporte Santafesino | Ayacucho 4800
Circuito del Río:
- Complejo Astronómico Municipal | Av. Diario La Capital 1602
- Monumento Histórico Nacional a la Bandera | Santa Fe 581
- Casa del Artista Plástico | Av. Belgrano y Sargento Cabral
- Centro Cultural Parque de España | Sarmiento y el río
- Casa del Tango | Av. Illia 1750
- Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (macro) | Estanislao López 2250
Circuito del Centro:
- Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez | Santa Fe 748
- Museo de la Memoria | Córdoba 2019
- Sociedad Filantrópica Unión | Laprida 1027
- Espacio Cultural Universitario | San Martín 750
- Facultad de Humanidades y Artes | Corrientes 700
- Museo Diario La Capital | Sarmiento 763
- Bolsa de Comercio | Córdoba 1402
- Biblioteca Argentina | Pasaje Álvarez 1550
- Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo | San Lorenzo 1949
- Casa de Gobierno Provincia de Santa Fe | Santa Fe 1950
- Archivo de Protocolos Notariales | Dorrego 558
- Museo de la Salud | Laprida 900
- Fundación Federada | Moreno 1222
- Peña Fotográfica Rosarina | Urquiza 2124