Rosario se prepara para una nueva edición de Noche de Museos Abiertos, una propuesta que invita a redescubrir la ciudad y su patrimonio cultural desde otra perspectiva. Desde este jueves a las 19 se desplegará una programación especial con activaciones artísticas, música, talleres y recorridos pensados para todas las edades. Con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema “Mirar el origen para imaginar el futuro”, la actividad propone reflexionar sobre las historias que construyen la identidad local y cómo proyectarlas hacia adelante. En cada museo habrá intervenciones en las explanadas, además de recorridos guiados y experiencias participativas.

Quienes se sumen a la propuesta recibirán un mapa-pasaporte, una pieza gráfica de colección que permitirá registrar el recorrido con sellos de cada museo visitado. Además, el sistema Mi bici, tu bici funcionará de manera gratuita durante toda la noche, para que el público pueda armar su propio circuito y moverse entre los espacios de forma sustentable.

La Noche de Museos Abiertos también tendrá actividades pensadas para las infancias, con talleres creativos, propuestas lúdicas y recorridos guiados diseñados especialmente para que niñas y niños descubran el patrimonio de manera divertida y participativa.

Como complemento, varios museos ofrecerán propuestas gastronómicas, desde food trucks y barras al aire libre hasta cafeterías que acompañarán el recorrido cultural.

CIRCUITOS

Circuito del Parque:

Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino | Av. Pellegrini 2202

Casa Vanzo Wernicke | Cochabamba 2010

Museo Cementerio El Salvador | Ovidio Lagos 1840

Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich | Bv. Oroño 2300

Unidad Penitenciaria N°3 | Zeballos al 2900

Museo Histórico Provincial de Rosario Dr. Julio Marc | Av. del Museo S/N

Museo del Deporte Santafesino | Ayacucho 4800

Circuito del Río:

Complejo Astronómico Municipal | Av. Diario La Capital 1602

Monumento Histórico Nacional a la Bandera | Santa Fe 581

Casa del Artista Plástico | Av. Belgrano y Sargento Cabral

Centro Cultural Parque de España | Sarmiento y el río

Casa del Tango | Av. Illia 1750

Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (macro) | Estanislao López 2250

Circuito del Centro: