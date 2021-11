En una semana llena de polémicas y violencia en el entorno canalla, Marco Ruben dio una conferencia este jueves al mediodía hablando de los hechos de violencia, de su renovación, y también bancó al Kily González.

La primera pregunta para el delantero fue por la importancia del partido del sábado ante Atlético Tucumán. "Le damos la misma importancia a todos los partidos. Tenemos que meternos en copa, y para conseguir ese objetivo tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Este partido va a ser lindo porque va a estar llena la cancha, tenemos que volver a la senda del buen juego", sostuvo.

Como no podía ser de otra manera, Ruben también mostró su postura sobre los rumores de salida del Kily, o de la mala relación del cuerpo técnico con algunos jugadores: "Se habla demasiado afuera, y no ayuda a la situación de Central, además de que todo lo que se dice molesta y no es real. Es verdad que somos un equipo inestable, pero es lo que va de la mano con este proceso de equipo joven".

Y agregó: "Yo estoy muy feliz por la aparición de todos los chicos, y mientras más minutos tengan mejor va a ser. Estos chicos tienen todo para darle mucho a Central, tanto en lo futbolístico como en lo institucional".

Defendiendo en todo momento a su DT, Marco bancó los trapos: "Me da mucha lástima que se hable tanto del Kily. Es un gran técnico, del club, que estuvo en inferiores, hizo las cosas bien, y trata de darle confianza a los chicos y de transmitirles lo que significa esta camiseta. Yo estoy seguro que la gente que ama el club de verdad quiere que el Kily se quede. Es de la casa, y se nota. Trabaja, tira para adelante, y siempre busca lo mejor para la institución".

Por otro lado, el nueve no pudo evitar la pregunta sobre su futuro: "No lo pienso, vivo semestre a semestre. Es la manera que encontré para no saturarme, ponerme objetivos a corto plazo. Cuando terminen estos cinco partidos veré y se decidirá".

Además, consultado por si alcanzar el récord de máximo goleador podía hacerlo pensar en renovar, dijo: "Me quedan cinco partidos, y si no lo logró no incidirá en mi futuro. Ojalá pueda terminar el campeonato en lo más alto de esa tabla hermosa, pero si no es así, a fin de año la decisión vendrá por otro lado".

Sobre los hechos reconocidos públicamente de violencia entre las hinchadas canallas y leprosas, el capitán de los de Arroyito pidió paz: "Estamos invadidos por la violencia, pensando que es unos contra otros y creyendo que las cosas se resuelven así. Estas cosas son horribles, y es increíble que estén pasando todavía. Espero que se haya terminado".

Para finalizar, y con la frase que será título en la ciudad, el canalla volvió a defender al Kily: "Me encantaría que siga, porque significaría que terminamos bien. Esto es un proceso, hay fuerza, hay objetivos por delante muy lindos, también se puede mejorar el plantel. Creo que la mejor manera de que esto continúe bien, es que se quede".