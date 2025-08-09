Rosario Central enfrenta a Atlético Tucumán, este sábado por la noche, en el estadio Monumental José Fierro, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El encuentro comenzará a las 20:45 horas, será dirigido por Fernando Echenique (VAR: Adrián Franklin) y televisado por TNT Sports Premium.

El canalla está invicto en el torneo pero no encuentra el funcionamiento que quiere el DT Ariel Holan, por esto, tendrá un cambio de sistema con tres volantes y tres delanteros.

Por su parte, el Decano viene en un buen momento, ya que perdió luego de cinco encuentros ante Riestra en el Bajo Flores. Los tucumanos, tras el batacazo ante Boca por los 16avos de final de la Copa Argentina, se medirá en 8vos ante Newell´s (13/08 en Salta).

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Federico Navarro o Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Véliz, Jaminton Campaz. DT: Ariel Holan.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.