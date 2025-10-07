Con una masiva concurrencia y un clima de fiesta popular, Rosario celebra este martes el Festival del Tricentenario en el Monumento Nacional a la Bandera, uno de los eventos centrales por los 300 años de la ciudad. Miles de personas colmaron el emblemático espacio y sus alrededores para vivir una jornada histórica cargada de emoción, música en vivo y orgullo rosarino.

Desde las primeras horas de la tarde, una marea de rosarinos y rosarinas comenzó a copar el Parque Nacional a la Bandera, transformando el centro de la ciudad en un gran escenario al aire libre. Familias, jóvenes, turistas y vecinos se acercaron con banderas, mate y reposeras para disfrutar de una grilla artística diversa y representativa de la identidad local.

El espectáculo comenzó con la caída del sol, con los primeros artistas abriendo el escenario mientras la explanada se colmaba poco a poco de gente de toda edad y procedencia rosarina. Un show de mapping proyectado sobre la torre del Monumento repasará tres siglos de historia de Rosario a través de imágenes, sonidos y relatos.

Uno de los momentos más esperados de la tarde noche lllegó con la actuación de Juan Carlos Baglietto, referente indiscutido de la Trova Rosarina, acompañado de Lito Vitale y banda. y más tarde, con el show de Nicki Nicole, la joven estrella internacional nacida en Rosario que cerrará la jornada con un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

Además de los shows musicales, el evento incluyó ferias, intervenciones artísticas, puestos de comida y espacios interactivos para toda la familia. El cierre está previsto con un show de fuegos artificiales sobre el río Paraná, como broche de oro de una jornada inolvidable.