La llegada de Broun a Rosario ya es un hecho, lo adelantó este miércoles su representante, y lo confirmó el propio arquero este jueves. Después de tantos mal entendidos, finalmente "Fatura" Broun vuelve a Central.

"Se hizo eterno todo esto, pero tengo entendido que ya está todo arreglado. Falta solo un depósito y papeleo. Yo estoy en La Plata esperando que se termine de resolver para viajar a Rosario. Si fuera por mí ya estaría entrenando en Central" declaró el arquero, sin esconder en absoluto su deseo de jugar en el equipo de Arroyito.

Además, habló acerca de por qué quiso volver al club: "Estoy con muchas ganas, me siento muy bien en todo sentido y sé que puedo aportarle al equipo. Escuché en muchos lugares que volvía para retirarme y la verdad es que no es así. Vuelvo porque estoy en mi mejor momento y quiero pasarlo en Central. No pienso retirarme en dos años, quiero jugar mucho más".

No se olvidó del "Kily", reconociendo el esfuerzo que hizo tanto el DT como el club para que su regreso sea posible. "El Kily ayudó mucho para mi vuelta, ya he tenido charlas futbolísticas con él. También la dirigencia de Central hizo un esfuerzo para que yo pueda salir"., le dijo a Radio2.

Para terminar, el arquero contó: "Desde lo físico estoy bien, apenas llegue a Rosario ya voy a estar a disposición".

La historia se terminó, "Fatura" vuelve a Central, y el club rosarino piensa en grande para este año.