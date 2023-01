Lanús oficializó la contratación del futbolista de Newell's, Julián Fernández. El mediocampista, que no iba a ser tenido por el DT leproso Gabriel Heinze, pasó al “Granate” a préstamo por una temporada, con cargo y con opción de compra. A través de sus redes, se despidió de los hinchas con un emotivo mensaje.

“Quería agradecerles a toda la gente de Newell's por el cariño que me brindaron siempre. A todas esas personas que trabajan en el club que hacen el laburo invisible, a mis compañeros, a los amigos que me hice en estos casi 4 años ahí adentro y a los jugadores con esas carreras enormes que me demostraron mucha humildad y que te marcan el camino de lo que es jugar y tener la disciplina para ponerse esa camiseta y estar a la altura”, escribió en Instagram.

El exvolante de All Boys, Olimpo de Bahía Blanca y Palestino de Chile se convirtió en la quinta cara nueva del conjunto del sur bonaerense en este mercado de pases y a partir de ahora trabajará bajos las órdenes del exentrenador leproso, Frank Kudelka.

Cabe recordar que esta semana, la Lepra también anunció la cesión del arquero Ramiro Macagno y del mediocampista Jerónimo Cacciabue a Platense. Ambos jugadores vestirán la camiseta del Calamar hasta diciembre del 2023, a préstamo, con cargo y con opción de compra.