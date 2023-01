Las lesiones se trasnformaron en un karma para la Lepra. Luego de una temporada con varios jugadores en la enfermería, este 2023 la tendencia no parece cambiar.

Según informaron desde el cuerpo médico rojinegro, Marco Campagnaro, Guillermo Ortíz y Martín Luciano sufrieron lesiones en los entrenamientos de esta semana.

El ex Godoy Cruz y Colón se fracturó el segundo dedo del pie izquierdo, y estará varias semanas afuera de las canchas. Aunque no se anticipó cuál será el tiempo de recuperación del zaguero, la sensación es que no llegaría para disputar las primeras fechas del torneo.

En tanto, el “Flecha” sufrió una distensión en el bíceps femoral de la pierna derecha y no estaría a disposición del Gringo Heinze por algunas semanas.

El más complicado de los tres lesionados es Marco Campagnaro. El juvenil se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

De esta forma, el DT de Newell's Old Boys se queda sin tres jugadores que venían sumando minutos en los amistosos de la pretemporada.