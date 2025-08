Mediante un comunicado en las redes sociales, Envigado de Colombia anunció un acuerdo con Newell's por la ficha de Luis Ángel Díaz, de 21 años. En el Parque Independencia aseguran que el pase aún no está confirmado, ya que el rojinegro no tiene cupo de extranjeros disponible ni la extensión del mercado de pases.

El nombre del extremo ronda la vida de la Lepra hace más de un mes, pero varios factores dilataron la negociación. En primera instancia, el equipo Naranja pedía un aval de pago tras una deuda vigente por parte de la directiva comandada por Ignacio Astore.

Una vez sorteado ese inconveniente, Newell's se vio imposibilitado de sumar al nacido en Apartadó, ya que no posee cupos de extranjeros. Situación que se agravó tras el cierre del libro de pases en todo el fútbol argentino.

La primera alternativa para poder inscribir a Díaz era darle salida a Saúl Salcedo, lo que cada vez parece más complicado por las pretensiones del paraguayo. En las últimas horas, surgió la posibilidad de vender un porcentaje de la ficha de Carlos Ordoñez para liberar el cupo de foráneos y darle al rojinegro la prórroga del mercado.

Si bien Envigado aseguró que “el jugador viajará en los próximos días a la ciudad de Rosario para realizarse los exámenes médicos pertinentes, paso previo a la firma de su nuevo contrato con la institución argentina”, en el Parque Independencia son cautos. Según pudo averiguar Rosario Plus, la salida de alguno de los defensores no tenidos en cuenta por Cristian Fabbiani no es tan sencilla.

Díaz se mostró, en cuanto lugar le fue posible, sus ganas de recalar en Newell's y espera el ok para emprender viaje. El joven extremo viene de ser titular en Colombia y lleva 103 partidos en su carrera, con 12 goles y 5 asistencias.