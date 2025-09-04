Con 63 votos afirmativos y apenas 7 en contra, el Senado de la Nación dejó sin efecto este jueves el veto presidencial de Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad. Se trata de la primera vez en 22 años que el Congreso revierte una decisión de este tipo y obliga al Poder Ejecutivo a aplicar una norma que había intentado frenar.

La legislación, que estará vigente hasta diciembre de 2026, actualiza aranceles de prestadores, crea una pensión no contributiva equivalente al 70% de la mínima y asegura el financiamiento de terapias y servicios de acompañamiento.

El voto santafesino

Los tres senadores por Santa Fe acompañaron el rechazo al veto presidencial:

Carolina Losada (UCR) – Afirmativo

Marcelo Lewandowski (Unidad Ciudadana) – Afirmativo

Eduardo Galaretto (Frente Nacional y Popular) – Afirmativo

De esta manera, la representación santafesina votó en bloque a favor de restablecer la ley, alineándose con la mayoría opositora que consolidó el resultado.

La votación fue también un gesto de equilibrio de poderes. En un clima marcado por las denuncias de irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la sesión exhibió la fragilidad parlamentaria del oficialismo libertario, que no logró sostener el veto pese al intento de justificarlo con razones fiscales.

Solo siete senadores optaron por sostener el veto presidencial y quedaron en clara minoría. Todos ellos pertenecen a La Libertad Avanza y aliados del PRO: Bartolomé Esteban Abdala (San Luis), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Ezequiel Atauche (Jujuy), Bruno Olivera Lucero (San Juan), Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Francisco Paoltroni (Formosa) y Carmen Álvarez Rivero (Córdoba).