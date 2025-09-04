La tranquila Totoras se estremeció este jueves por la mañana por la inédita explosión de unos tanques de combustible en un playón de camiones, una catástrofe de la que por estas horas no se conocen aún las derivaciones. Se espera información oficial acerca de las consecuencias que haya deparado semejante deflagración.

La detonación se escuchó en kilómetros a la redonda, en derredor del predio de una empresa de transporte de cargas. También a lo lejos se puede divisar la columna de humo que se eleva por encima de esta ciudad de 11 mil habitantes, 50 kilómetros al noroeste de Rosario, en el departamento Iriondo.

Numerosas dotaciones de bomberos de toda la región acudieron en procura de controlar el fuego y normalizar la situación. Todavía no se informó las circunstancias en las que se produjo la explosión.

(noticia en desarrollo…)