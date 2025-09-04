El Sindicato de Peones de Taxi advirtió un proceso recesivo en el mercado laboral, en cuanto a la decisión de muchos trabajadores de sumarse como choferes de Uber y Didi para complementar sus ingresos, corroídos por la crisis económica del modelo Milei.

Para ello, se apoyó en un relevamiento del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín (Cetyd). Este estudio sostiene que el fenómeno del refugio de los trabajadores que escapan de la desocupación y el ajuste a través de la economía de plataformas “no alcanza ni podría alcanzar a contener toda la búsqueda de ocupación y de ingresos adicionales; amortigua sólo transitoriamente el aumento de la desocupación y, por último, consolida y profundiza la precariedad del mercado de trabajo”.

El informe del Cetyd se titula “¿Crece el refugio en el trabajo de plataformas?” y fue publicado en julio pasado.

En este marco, Yannotti, secretario general del SPT, confirmó: “Son cada vez más las personas que se vuelcan a la calle a través de Uber o Didi para transportar pasajeros con su vehículo particular. Esto es fruto de la situación socioeconómica que está viviendo el país, muy similar a lo que pasó con los remises truchos en la década del 90: comprabas un remis o te montabas un kiosco”, relacionó.

"Hay cada vez más choferes de estas aplicaciones y hay una reposición permanente de gente que hizo la actividad por un tiempo, tuvo que hacer un parate para poder poner en condiciones su vehículo y no lo pudo hacer”, describió el taxista y apuntó que suscribirse como chofer de Uber o Didi “es pan para hoy y hambre para mañana, porque el valor del viaje no responde a la amortización que está haciendo. Ese dinero está bien para subsistir pero no para poder mantener la herramienta de trabajo”.

Asimismo, el dirigente gremial de los taxistas apoyándose en números difundidos por la regional local de la Confederación General del Trabajo (CGT) apunta que las personas que trabajan para una aplicación asciende a 30 mil trabajadores dentro de la ciudad. No solo en servicios públicos, acá se debe sumar cadetería, gastronomía, encomiendas, entre otros

"Hay mucha gente que ha perdido su actividad laboral o ha decaído y pone auto moto o bicicleta y eso genera una situación laboral muy precaria donde trabajador no hace aportes de obra social ni tendrán jubilación" manifestó Yannotti y agregó: "Estas apps ganan mucho dinero, se llevan 30 por ciento de la recaudación bruta de los taxis y no tributan nada, ni protegen al trabajador.

Según Yannotti, hay un promedio de trabajadores de 40 años que trabajan en las aplicaciones. "Va a llegar un momento donde van a tener que jubilarse y ya hoy muchos no tienen obra social y tienen que recurrir a la salud pública y el estado tiene que responder ante eso", arremetió

Y en ese marco planteó que, “lamentablemente hay gente que dentro de 20 o 25 años no se va a poder jubilar por eso los estados nacional, provincial y municipal tienen que tomar nota de esta situación”, concluyó