La Municipalidad ya removió 156 vehículos abandonados de calles y avenidas en lo que va de 2025. Los retiros se dieron con la intervención de la Secretaría de Control, que en una primera instancia intima a los propietarios. Si no hay respuesta, se lleva a cabo la remisión con una grúa en el marco de un operativo. Vale recordar que este tipo de acciones se ejecutan tras el reclamo de los vecinos.

Desde el municipio recordaron que los reclamos por rodados abandonados en la vía pública ingresan a través de llamados al 147, la página web municipal (www.rosario.gov.ar) y MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415 44-0147.

Allí, y siempre de forma anónima, se solicita la dirección donde se encuentra el auto, la descripción del mismo, el dominio o número de patente (si lo tiene), el estado de las ruedas y el tiempo aproximado en que el auto se encuentra en el lugar. Vale mencionar que los inspectores no actúan de oficio; sólo se procede si hay alguna denuncia formal.

La primera medida que se toma es labrar una intimación al titular del vehículo para que lo retire de la vía pública en el término de 48 horas. Si no se cumple ese plazo, se realiza el acta de infracción correspondiente y se establece la posibilidad de comparecer ante el Tribunal de Faltas, mientras se procede con la remisión al Corralón Municipal.

En ese marco, y según se informó desde la Secretaría de Control, en lo que va del año 156 vehículos abandonados en la vía pública ya fueron retirados y remitidos al corralón, tras no obtener respuesta de los titulares.

“Estamos trabajando mucho en estas situaciones. La calle no es un depósito, es un lugar de estacionamiento temporal. Estos vehículos obstaculizan el tránsito y generan entornos con falta de higiene, inseguros o condiciones para hechos de vandalismo”, destacó el secretario de Control, Diego Herrera.

Cómo es el proceso

El trabajo se organiza según la cantidad de denuncias, la zona y la prioridad del caso. Se dispone de grúas y planchadas para retirar los vehículos.

Una vez en el depósito, y pasado el término de tres años sin ser reclamado por el titular, se procede a la compactación. Este procedimiento se realiza periódicamente cada tres o cuatro años. Durante ese tiempo, los titulares son citados y notificados en reiteradas oportunidades; solo si no hay respuesta, se avanza en la compactación.

Desde el municipio aclararon que la mayoría de los casos son autos en avanzado estado de deterioro o desmantelados, muchos sin parabrisas, con faltantes de piezas del motor, sin cubiertas e incluso sin asientos.