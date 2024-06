Por Juan Pablo Gomez

Con la oficialización de Sebastián Méndez como nuevo entrenador leproso, el Manager de Newell's, Ariel Michaloutsos, ha tomado aún más relevancia en el armado del plantel. Junto a la búsqueda de refuerzos pedida incluso por el DT saliente, Mauricio Larriera, la pretemporada tendrá el objetivo de darle salida a jugadores que no sean del gusto del Gallego y que hayan llegado de la mano de otra gestión deportiva.

Para el ex responsable del área de Investigación y conocimiento de fútbol de River es tan vital la llegada de buenas incorporaciones como la salida de los que no estén a la altura de La Lepra. A pesar del poco tiempo que lleva trabajando el nuevo técnico, hay varios nombres en carpeta que deberán buscar otro destino.

En su paso fugaz como mánager del club, Pablo Guiñazú incorporó a Carlos Ordóñez que ya fue cedido a Envigado de Colombia, a Ignacio Schor, Guillermo May, Augusto Shott y Esteban Fernandez. El ex platense podría regresar al calamar tras dar por finalizado el préstamo, el uruguayo rescindiría su contrato mientras que el lateral entraría en los planes de Méndez de no encontrar otra alternativa en el mercado y el juvenil de River está en estudio.

Con Gabriel Heinze llegaron varios jugadores que ya no están en Newell's: Jorge Recalde, Bruno Pittón, Jonathan Menéndez, Iván Gómez y Guillermo Ortiz. Los que siguen fueron adquiridos por la dirigencia rojinegra y su salida es bastante más complicada.

Ya es casi un hecho que Jherson Mosquera, quien sigue inhabilitado por un doping positivo, emigrará con la esperanza de que el club recupere algo de lo invertido, en cambio Ángelo Martino y Lucas Hoyos dependerán de que aparezcan ofertas por ellos. El arquero difícilmente se mueva del Parque mientras que el lateral izquierdo no vería con malos ojos ser vendido aunque el entrenador advirtió que de ocurrir necesitará un reemplazo de jerarquía.

El paso de Mauricio Larriera se caracterizó por algunos problemas en el vestuario que necesitarán ser corregidos en esta pretemporada. Franco Díaz regresaría a Vélez por decisión dirigencial, Leonel Vangioni respetaría su contrato hasta fin de año en tanto que a pesar de la voluntad de Rodrigo Macagno de salir, el club consideraría esa opción con una oferta razonable.

El nuevo cuerpo técnico está analizando uno por uno los jugadores con los que cuenta y tiene la postura firme de no contar con más de 25 profesionales aunque esperará la llegada de alternativas superadoras para dar salida en posiciones donde Newell's no esté cubierto.