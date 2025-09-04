Norma Acosta, integrante de una organización de familiares de presos que en distintas oportunidades denunció a bandas vinculadas al narcotráfico y a policías por connivencia, fue detenida ante la sospecha de haber orquestado la balacera contra su vivienda en mayo de este año.

La detención se concretó en las últimas horas en su casa del barrio Tablada, tras un pedido del fiscal Pablo Socca. La investigación apunta a que la mujer habría organizado el ataque a tiros que ella misma denunció a comienzos de mayo de 2024.

En total se realizaron cuatro procedimientos: uno en la calle Larguía al 3400, donde vive Acosta, y los demás en otros domicilios Rosario y en Villa Gobernador Gálvez, donde se incautó material considerado de interés para la causa.

La acusada enfrentará cargos por intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, participación de un menor en el hecho, amenazas calificadas contra funcionarios públicos y falso testimonio, ya que había prestado declaración en sede judicial.

La hipótesis principal que maneja la fiscalía es que Acosta ideó el ataque, con la participación de integrantes de la barrabrava de Newell’s, con el objetivo de incriminar a la policía.

En su denuncia original, la mujer había relatado que el ataque se produjo minutos después de cortar una llamada telefónica: “Corté y cuando iba a salir dispararon. Fueron cinco tiros contra la puerta, a media altura, con balas 9 milímetros”.

Acosta es viuda de Miguel “Japo” Saboldi, un recluso que murió en abril de 2013 en un incendio dentro de su celda de la ex alcaidía de la Jefatura de Policía, donde estaba detenido por una causa vinculada al narcotráfico.