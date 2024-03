Con caravana y entradas agotadas, la hinchada de Argentino palpita el clásico

El pronóstico del clima para este sábado en Rosario habla de una probabilidad de tormentas fuertes para toda la jornada, pero la única certeza es que en donde el ambiente va a estar inmejorable es por la tarde en el estadio Gabino Sosa.

Después de 19 años de espera, Central Córdoba y Argentino vuelven a protagonizar el clásico rosarino del ascenso, con una amplia expectativa por parte de los clubes y de todos los amantes del fútbol de la ciudad.

Además de lo histórico del evento en términos futbolísticos, el encuentro también busca resultar un ejemplo para Rosario y el fútbol argentino en general al disputarse con ambas hinchadas, demostrando que a pesar de la gran rivalidad, se puede vivir un partido con tribunas llenas y en paz.

De parte del ‘Salaíto’, en apenas un día los hinchas agotaron las 400 entradas que habilitó la Seguridad de la provincia de Santa Fe, y desde el club organizaron una caravana para que todos aquellos que consiguieron su localidad puedan ir en uno de los ocho colectivos que sacará Argentino desde el José Martín Olaeta hasta el Gabino Sosa, donde entrarán por la puerta de Gálvez y Juan Manuel de Rosas.

Si bien el horario de salida de los micros es a las 15, junto con los que llevarán a los jugadores convocados y no convocados del plantel, la convocatoria para la hinchada del ‘Sala’ es a partir de las 10, por lo que se espera un clima de fiesta desde bien temprano en la puerta de la sede de Víctor Mercante al 700.

Marcelo Mogetta, integrante de la comisión directiva del Club Argentino, dialogó con RosarioPlus y contó su emoción por el partido que se viene, como así también destacó el trabajo de ambas dirigencias para la organización del evento y ponderó al partido como una forma, también, de combatir la estigmatización que se hace de parte de los medios de Buenos Aires sobre la ciudad y las hinchadas de fútbol.

“La dirigencia de Central Córdoba y la de Argentino de Rosario vienen laburando en contacto permanente, prácticamente diario, desde hace dos meses para hacer posible que se pueda jugar con público visitante y todo salga bien. Las autoridades provinciales de Seguridad dieron el ok, los funcionarios y las autoridades municipales también, y eso está buenísimo, porque desde una división de ascenso, es una oportunidad única de demostrar que se puede jugar un clásico con público, más allá de la rivalidad deportiva”, destacó el además periodista Mogetta, resaltando particularmente una frase: “Somos rivales, somos adversarios, pero jamás enemigos”.

“Somos habitantes de una ciudad que está bastante estigmatizada, fundamentalmente de medios de comunicación de Buenos Aires. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Entonces, es una oportunidad también para visibilizar y dar el ejemplo de que se puede un clásico del ascenso con público visitante”, reafirmó, de la misma manera en que también criticó que desde algunos medios se le “baje el precio” llamándolo “clásico chico” al cruce entre ‘charrúas’ y ‘salaítos’.

Así también, si bien “dentro de la cancha uno le quiere ganar al otro, el resultado será motivo de cargada”, todo esto es posible solo gracias a la organización y el trabajo previo, siendo ambos equipos dos clubes de la ciudad que comparten “las problemáticas, las necesidades y las carencias”, como por ejemplo, los traslados cada 15 días a Buenos Aires: “Como miembro de comisión directiva nuestro objetivo está focalizado para que todo salga de manera impecable mañana y que pueda ser un ejemplo de la disputa de un clásico con ambas parcialidades”.

El recuerdo del último clásico y la ilusión de repetir el resultado

Mientras Mogetta dialogaba con RosarioPlus.com, los jugadores terminaban el último entrenamiento y dialogaban con todo el cuerpo técnico en la previa de este partido trascendental, “con muchísima expectativa, como lo vive toda la familia salaíta”.

“Este es un clásico que no se disputa desde hace 19 años. Son casi dos décadas de no haberse jugado por los puntos, más allá de un partido en la Costa. 19 años que no nos vemos las caras con los vecinos de zona sur. Así que, desde ya que cuando se realizó el fixture, no importaba la primera fecha, el rival, ni la segunda ni la tercera, importaba esta fecha a ver cuándo se jugaba el clásico”, destacó el dirigente ‘salaíto’, resaltando la ansiedad en aumento en las horas previas al clásico.

Más allá de aquel clásico que se disputó en 2017 en Camet Norte, por el torneo de verano Cuadrangular Copa Ascenso Federal, el recuerdo más latente de un clásico para Mogetta es, precisamente, el último que se disputó por los puntos, el 26 de abril de 2005, por el Clausura de la B Metropolitana.

“Parece mentira que desde ahí no se haya vuelto a jugar un partido. En esa ocasión se jugó en cancha de Central, nos tocó ganar, nos tocó la victoria para Argentino de Rosario. Hicimos de local nosotros y tuvimos habilitada la tribuna de Regatas, mientras que la gente de Central Córdoba tuvo habilitada la tribuna de Génova”, recordó sobre aquel día en el que el ‘Sala’ venció 2 a 1 con goles de Sandro Sánchez y Walter Ledesma y descuento de Diego Ávila.

Después de aquel, tiene recuerdos de “clásicos mucho más atrás, cuando era pequeño, en cancha de Central Córdoba, en cancha de Argentino”, y recalcó que no le gusta “como dirigente ver como añoranza o como un lejano recuerdo, la cantidad de gente que iba” a la cancha en esos tiempos.

“Tanto nosotros como nuestros rivales de zona sur son instituciones muy queridas aquí en la ciudad de Rosario, que brindan una tarea social muy importante, que a partir del fútbol o de la práctica de diferentes deportes cobran vital importancia, incluyendo pibes, pibas, sacándolos de la calle y metiéndolos en un club. Y esa actividad social inclusiva cobra mucha, pero mucha más relevancia en este contexto que lamentablemente estamos atravesando. Por eso quiero recalcar esto, somos rivales, somos adversarios, pero enemigos jamás. Y parte del discurso también consiste con una responsabilidad dirigencial que nos atañe, de bajar los decibeles a tanta porquería que anda dando vuelta. Cuanto mejor le vaya a cada uno de los clubes, mejor nos va a ir a todos”, finalizó a modo de mensaje el dirigente de Argentino.

Central Córdoba y Argentino volverán a enfrentarse por los puntos en un día que, a pesar de que se pronostica gris, sin dudas representará una jornada más que brillante para el fútbol rosarino.