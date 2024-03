La otra pasión rosarina. El próximo sábado 2 de marzo vuelve el otro clásico rosarino: Central Córdoba y Argentino se enfrentarán en el Gabino Sosa desde las 17.

A menos de una semana de que se viviera una nueva edición del clásico de Rosario entre Newell’s y Central, la ciudad tendrá otro suceso futbolístico local con proyección nacional. Luego de casi veinte años vuelven a cruzarse por los puntos Central Córdoba y Argentino en un encuentro válido por el Torneo Apertura de la Primera C Metropolitana.

La última oportunidad que se vieron las caras en un partido oficial fue el 26 de abril de 2005, en esa ocasión jugando por el Clausura de la Primera B Metropolitana. En un partido jugado en el Gigante de Arroyito se impuso como local Argentino venciendo 2 a 1, con goles de Sandro Sánchez y Walter Ledesma y el descuento charrúa de Diego Ávila. En esa misma temporada, en el Apertura había sido Central Córdoba el ganador por 3 a 1 con goles de Del Bono y Armani por dos (ambos de penal); Raschetti había marcado el empate transitorio para el salaíto. Ese último partido en el Gabino Sosa estuvo marcado por la polémica actuación arbitral según relata la crónica del momento.

Más acá en el tiempo se cruzaron en un amistoso de verano, el 20 de enero de 2017 en Mar Chiquita, por el Cuadrangular Copa Ascenso Federal. En esa ocasión ganó Argentino en una definición por penales tras un empate sin goles.

El reencuentro en este 2024 ocurre producto de una reorganización de las cuarta y quinta divisiones metropolitanas por parte de AFA, unificando a partir de este año a las que eran la Primera C y la Primera D. Luego de muchas temporadas sin movimientos de parte de ambos clubes coinciden esta ampliada C, dado que el charrúa estaba en la C desde el 2013 y el sala milita en la D desde el 2009; cuando aquel había bajado a la cuarta en 2010, este último sufrió lo mismo en la misma temporada pero a la quinta.

Un poco de historia

El primer encuentro de la estadística entre los actuales Argentino y Central Córdoba fue el 12 de julio de 1914. En ese momento ambos llevaban otros nombres: Embarcaderos Córdoba y Rosario y Ferrocarril Córdoba y Rosario, respectivamente. El resultado fue 2 a 1 para el futuro charrúa en el campo del que sería el salaíto en Gorriti y Avellaneda, jugando por la principal competencia de la liga rosarina en ese entonces: la Copa Nicasio Vila.

Desde ese hasta el año 1943 se cruzaron de manera recurrente por las competencias de la Asociación Rosarina de Fútbol, además de en copas nacionales e internacionales como la Beccar Varela de 1933. El campeón de esta última sería Central Córdoba, venciendo a Racing Club en la final jugada en febrero de 1934. También sería el ganador en el clásico que jugaría ante Argentino (todavía llamado Nacional) en la primera fecha del grupo rosarino, con una goleada por 4 a 1. Ambos clasificarían desde la zona local pero no volverían a cruzar en esa competencia.

Un suceso salaíto tuvo lugar un año después, cuando ganó su primer título oficial quedándose con el Torneo Preparación 1935 de la ARF venciendo a Central Córdoba en un desempate mano a mano. Esa victoria fue 3 a 2 en el viejo estadio de Newell’s ya en el Parque Independencia, en un parejo encuentro definido en tiempo suplementario.

No obstante, la rivalidad fue alimentándose mucho más con los cruces entre ambos cuando comenzaron a coincidir en los campeonatos del ascenso de la AFA desde mediados de la década de 1940 hasta la actualidad. En ese recorrido de ochenta años, hubo varios partidos que sendos clubes gustan destacar.

Uno de los recordados por el charrúa es el de diciembre de 1990 por la fecha 21 del campeonato de Primera B, cuando visitaron el Olaeta y a pesar de un deslucido empate en cero festejaron en Sorrento terminar el año en el primer puesto de la tabla de ese torneo, que acabaría ganando en julio del 91 para ascender también a la B Nacional.

Por el lado salaíto, Argentino sólo ganó dos partidos en la cancha de Central Córdoba, en 1944 y en 1951, tal como recapitula Javier Parenti. Ese año, según relata, “en la ya olvidada Segunda de Ascenso (que luego sería Primera C), se jugó en el estadio de barrio Tablada. Era la 16ª fecha, cayó en sábado 28 de julio y a los 70' Algerdas Dapkuna marcó el único gol del cotejo y del triunfo salaíto. Argentino le ganó 1 a 0 a Central Córdoba en su cancha”. “El resultado posicionó de la mejor manera a Argentino, que pasó a ocupar, junto a Tiro Federal, el primer puesto en el torneo con dos unidades de ventaja sobre Central Córdoba. La campaña del salaíto fue muy buena, pero no le alcanzó para recuperar el lugar perdido por ‘decreto’ a fines de 1949, cuando la AFA bajó a los tres clubes rosarinos de la Primera B para 1950”, añade Parenti.

En cuanto a números globales, recopilados por Julio Rodríguez, desde aquel partido en 1914 hasta el último por los puntos en 2005, se jugaron 116 encuentros contabilizando tanto los de ARF como los de AFA. El mano a mano queda en 58 victorias para los de Tablada, 38 para los de Sarmiento, y 20 empates.

Cómo llegan

Volviendo al presente, en esta oportunidad llega algo mejor Argentino tras una buena victoria ante Mercedes como local mientras que Central Córdoba en su último partido empató ante Cambaceres de visitante. En la suma de puntos arriban igual con 5 unidades cada uno, pero la única victoria charrúa fue en la primera jornada hace casi un mes. Luego cosecharon 2 empates y 1 derrota, que en el caso de los de Tablada ocurrió en el más reciente partido jugado en el Gabino Sosa ante Atlas, mientras que Argentino perdió en la misma jornada visitando a Muñiz.

El próximo clásico del sábado será un evento para la ciudad. En primer lugar, las autoridades provinciales se comprometieron a garantizar la seguridad para que el partido se pueda jugar con las dos hinchadas, un hecho imposible de imaginar para el RC-NOB en el corto plazo. El estadio en el Parque Yrigoyen estará habilitado para 3000 espectadores, de los cuales 400 serán salaítos.

Para el local, las entradas se venderán el mismo día del partido, en las boleterías del Gabino Sosa. Por el lado del visitante, se venderán anticipadamente hasta el sábado a las 15 hs. en la Boletería de TurboEntrada del Salón Metropolitano en el shopping Alto Rosario. En cuanto a los ingresos, la parcialidad charrúa hará su ingreso por Virasoro y Juan Manuel de Rosas mientras que los de Argentino lo harán por Gálvez y Rosas.

Y en segundo lugar, para quienes no asistan a la cancha igualmente tendrán la posibilidad de ver el partido por la transmisión televisiva que ofrecerá el canal de TV provincial RTS. De esta forma, todo Rosario y la región estará pendiente de lo que suceda entre charrúas y salaítos cuando ruede la pelota desde las 17 hs.