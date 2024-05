Rosario se prepara para vivir un «Súper Mayo Deportivo». El calendario ofrece un menú variado de actividades a gran escala para todas las edades. Durante todo el mes habrá una importante cantidad de eventos, tanto a nivel nacional como internacional. Entre los eventos más importantes se destacan la II edición de los Juegos CReAR y los amistosos entre la selección argentina masculina mayor de vóley y Serbia.

Pero mayo tiene muchas más actividades que lidera la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario. Vuelve a las escuelas locales el innovador proyecto 'Crónicas DePorte', con charlas con deportistas olímpicos y paralímpicos, en tanto el plan de acción continúa con las capacitaciones de RCP en clubes y la disputa de la novena edición del Maratón del Bosque. Además, se sostienen las múltiples actividades que se desarrollan en los 15 polideportivos de la ciudad y Calle Recreativa, así como diferentes torneos que giran bajo la órbita del deporte federado.

Con esta agenda la ciudad se consolida como la ciudad del deporte. No en vano es la capital del fútbol nacional. También tracciona de manera pujante desde el ámbito turístico. Rosario ratifica así su compromiso social, deportivo y recreativo con la comunidad. La grilla así lo certifica.

Juegos CReAR

Se viene la segunda edición de los Juegos CReAR. Será del 16 al 19 de mayo con epicentro en Predio Ferial (ex Rural), plaza de las Ciencias y Corredor Oroño (Fan Fest). El cronograma marca además que habrá actividades en el Hipódromo y en el Estadio Municipal, donde se mostrará lo mejor del deporte de la ciudad. Otro dato saliente es que tanto niñas, niños y adolescentes de diferentes instituciones deportivas y educativas serán parte una vez más del evento.

Las actividades deportivas, recreativas y de exhibición que se desarrollarán en la ex Rural serán: tiro con arco, vuelo a vela, canotaje, remo, vela, kai, kayak, SUP y wakeboard, karate, kick boxing, taekwondo, kendo, kumdo, pesca con mosca, patín carrera, patín in line free, faustball, equinoterapia, arqueria china, pakua, atletismo, fútbol, vóley playa, fútbol playa, tenis playa y rugby, entre otras.

Hay que destacar que durante los cuatro días de acción, el bulevar Oroño (entre Dante Alighieri y 27 de Febrero) se convertirá en el Fan Fest de la segunda edición de los Juegos CReAR. El evento, de entrada libre y gratuita, ofrecerá una amplia gama de actividades para disfrutar en familia durante desde las 8:30 hasta las 17.

Vóley internacional

Rosario sigue creciendo en todos los órdenes y escalas. La ciudad fue ratificada como sede de dos partidos amistosos que la selección nacional argentina masculina mayor de vóley afrontará contra Serbia. La doble cita está programada para el 30 y 31 de mayo en el estadio cubierto de Newell’s. No serán dos partidos más. Será nada menos que contra uno de los representativos más importantes del mundo.

La jornada está enmarcada dentro del arduo camino con destino final a la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Cabe destacar que este encuentro se realizará gracias al apoyo de la Municipalidad y del gobierno de la provincia de Santa Fe.

Para Rosario representará además la vuelta de la selección ante Serbia luego de 13 años. La historia marca que en mayo de 2011, el entonces equipo comandado por Javier Webber y en el que debutaban los rosarinos Sebastián Solé y Pablo Crer, cayó frente a Serbia por la Liga Mundial, mismo rival con el que se medirá en este 2024.

'Crónicas DePorte' en el cole

Otro punto importante a tener en cuenta este mes es que regresa el programa 'Crónicas DePorte' a las escuelas de la ciudad. El esquema, que tuvo su estreno en 2017, consiste en una serie de charlas de deportistas olímpicos y paralímpicos rosarinos donde transmiten valores y experiencias a estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la ciudad.

En esta oportunidad, los referentes de transmitir sus experiencias serán los nadadores paralímpicos Fernando Carlomagno y Facundo Arregui, la ex nadadora artística Etel Sánchez y el ex rugbier Juan Pablo Estelles.

Será una jornada especial y enmarcada en un contexto descontracturado y lúdico. Durante las charlas, los embajadores olímpicos y paralímpicos comparten sus diversas historias de esfuerzo, sacrificio y superación, dando a conocer a los estudiantes los valores que han sido clave en sus respectivas carreras deportivas.

RCP en clubes

La Municipalidad de Rosario no para. Sigue marcando la agenda y un rumbo fijo. En este mes inicia el primer ciclo de capacitación de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) dirigido a personas que forman parte de clubes de la ciudad.

La iniciativa es muy importante y surgió desde las secretarías de Deporte y Turismo y de Salud Pública, a través del SIES, en conjunto con la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (Areda).

Cabe destacar que contar con personal capacitado en Reanimación Cardio Pulmonar en los clubes de barrio no sólo puede salvar vidas, si no también prevenir secuelas graves en caso de un incidente médico. Además, promueve una cultura de seguridad y prevención entre los deportistas y los entrenadores, concientizándolos sobre la importancia de actuar de manera rápida y eficaz.

Maratón del Bosque

No es una cita más. Será en uno de los espacios verdes más puro de la ciudad. Se viene una nueva edición del Maratón del Bosque. Esta carrera de cross country, de 10K que se desarrollará íntegramente en sectores del Bosque de los Constituyentes, se largará el sábado 18 de mayo a las 10.

Hay que destacar además que esta edición, que se realiza en el marco de los Juegos CReAR, tiene como objetivo desalentar los plásticos de un solo uso y promover alternativas sustentables que sustituyan envoltorios innecesarios.

También es importante remarcar que el Bosque de los Constituyentes es un espacio único e incomparable en la ciudad por su flora y fauna. La actividad sucede entre canales y arroyos y en un total respeto al entorno utilizando senderos y caminos existentes.

Con respecto a este evento hay que resaltar que será sin tiempo oficial y se distinguirá a los tres primeros de la categoría hombres, mujeres y personas con discapacidad visual. La Maratón del Bosque será además un evento Cardio Protegido y contará con la asistencia sanitaria del SIES; y con frutas del Mercado de Productores.

Actividades en polideportivos

El deporte comunitario continúa siendo un bastión clave en los barrios de la ciudad. Los 15 polideportivos de la ciudad ofrecerán durante el mes una variada y nutrida agenda recreativa, lúdica y deportiva para todas las edades.

Múltiples torneos

El atletismo también ofrecerá lo suyo. Se disputará la XXIII Medio Maratón Asics Ciudad de Rosario. Será el 12 de mayo en el sector del Monumento Nacional a la Bandera. Organiza la Asociación Rosarina de Atletismo, con la colaboración de la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.

En tanto, el golf se viene con todo al ofrecer el 2° Torneo Nacional de Menores, que se desarrollará 13 y 14 en el Jockey Club de Rosario. Organiza la Federación de Golf del Sur del Litoral.

Calle y Pista Recreativa a fondo

«Súper Mayo Deportivo» también englobará a cada domingo. La Calle y Pista Recreativa sobresalen con interesantes actividades para toda la familia. Es una alternativa masiva de convivencia, encuentro, esparcimiento, vida saludable, actividad física y movilidad activa para toda la ciudadanía.

Los domingos, de 8.30 a 12.30, tanto en los corredores de la Calle como en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, se realizará la jornada recreativa.