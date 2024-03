En un evento histórico para el fútbol de la ciudad, Central Córdoba y Argentino volverán a cruzarse después de 19 años para disputar una nueva edición del gran clásico rosarino del ascenso entre dos de los clubes más tradicionales de la ciudad.

Con un historial cuyo inicio se remonta a 110 años atrás, cuando los clubes incluso llevaban otros nombres (Embarcaderos Córdoba y Rosario, y Ferrocarril Córdoba y Rosario), el partido que el ‘Charrúa’ y el ‘Sala’ protagonizarán este sábado desde las 17 en el Gabino Sosa tiene el gran condimento del paso del tiempo.

La larga espera para que ambos equipos volvieran a cruzarse en un partido oficial cargó aún más las ansias y las expectativas para este cruce, tanto de parte los hinchas de ambos clubes como de aquellos rosarinos que diariamente alientan por otros colores.

Diego Pavoni, director técnico de Central Córdoba, entiende el significado que tiene este encuentro para el pueblo charrúa, pero no se deja llevar por la presión y confía en que si sus dirigidos hacen lo que saben, podrán mantener los tres puntos en Tablada.

“Este partido se viene esperando. Desde antes de que arrancara el torneo que me venían preguntando por el clásico, el clásico, el clásico… y la verdad que por suerte ya llego porque lo único que interesaba era el clásico. Yo decía siempre que había cuatro fechas antes, y en estas cuatro fechas tuvimos altibajos, pero con esos partidos fuimos mejorando como para llegar a este, y vamos a estar bien y vamos a estar mejor”, anticipó el ‘Chivo’ en diálogo con RosarioPlus.com previo al partido.

Definiendo los once para el clásico

Para este partido, el 'Charrúa' tendrá dos bajas sensibles por las expulsiones de Gerardo Pérez y Patricio Madero, pero el DT al mismo tiempo confía en recuperar algunos futbolistas como Martín Mustachi, Rodrigo Lechner y Gonzalo Gómez, ausentes en el once del partido pasado ante Cambaceres.

“Por suerte tenemos un plantel largo y muy parejo, así que esperemos que no se sientan esas ausencias. Estuvimos trabajando con algunos jugadores que vienen con algunas molestias y los resguardamos el partido anterior, y esta semana ya hicieron trabajo casi normal. Los chicos vienen bien y están bien”, señaló el DT, posterior al entrenamiento en donde realizaron el último trabajo táctico previo al partido.

Consultado sobre cómo se preparan los jugadores para un partido tan especial, Pavoni destacó el profesionalismo de su grupo y que entienden la responsabilidad de vestir la camiseta en un partido de estas características: “Hoy los jugadores ya son muy profesionales, ven los videos, miran a los contrarios, miran a los rivales, creo que seguramente mucha motivación extra no van a necesitar. Simplemente calmar las ansias o los nervios a los que les toque jugar este partido que tanto están esperando, que tan lindo va a ser, y con el marco de gente, más todo lo que haya alrededor”.

Si bien Pavoni vistió la camiseta de Central Córdoba como jugador en la temporada 2007, no tuvo la fortuna de poder disputar este clásico adentro de la cancha, por lo que esta va a ser su primera experiencia: “Este va a ser el primer clásico de la ciudad que voy a vivir como técnico, y la verdad que es lindo vivirlo. Por suerte se pudo hacer con público visitante, donde pueden estar las dos hinchadas, que hace tanto que ya no vemos eso en el fútbol argentino. Esperemos que salga todo bien, que pase este clásico y que podamos ganarlo como para darle toda esa alegría a la gente que tanto lo está esperando”.

El factor de que se juegue con ambas hinchadas, además de agregarle aún más color a este partido, también puede resultar un ejemplo para la ciudad y el fútbol argentino de cómo se pueden disputar partidos de este estilo con ambas parcialidades, en un contexto en donde cada vez más se inclina la balanza a disputar partidos únicamente con público local o incluso a puertas cerradas.

“El jugador adentro de la cancha se va a encontrar con público visitante, algo que no está acostumbrado. Seguramente va a haber una gran cantidad de gente de nosotros por tener el espacio más grande, y ellos seguramente van a colmar toda esa parte que tienen. La verdad que esperamos el partido, ya falta poco. Queremos disfrutarlo y ojalá que los tres puntos se queden en la casa nuestra, y que con ese envión que podemos tener ganando el partido podamos ir de una vez por todas perfilándonos en los primeros puestos. Es lo que vamos a buscar”, señaló el ‘Chivo’ en diálogo con este medio.

A la hora de ver al rival, que llega a este partido con un idéntico registro de victorias (1), empates (2) y derrotas (1), señaló que si bien analizaron sus fortalezas y debilidades, también entiende que luego, adentro de la cancha, los clásicos se juegan de una forma especial.

“Creo que nosotros al jugar de local, y si hacemos bien las cosas, como en algunos momentos las hicimos en los partidos anteriores, creo que no solo Argentino, sino a cualquiera de los equipos que están jugando en la categoría se les va a hacer difícil podernos ganar o ser superior a nosotros. Creo que tenemos buen plantel, los chicos trabajan todo el tiempo a full y tratan de mejorar cada día y nos escuchan y tratan de hacer lo que nosotros les decimos. Yo creo que después de cuatro fechas el plantel fue creciendo y hay cosas que no las vamos a tener que volver a cometer como para no seguir errando y perdiendo puntos como los que perdimos en algunos partidos”, describió el DT del equipo de barrio Tablada.

Para él, además de ser su primera vez formando parte del clásico del ascenso, también resulta un encuentro muy especial en lo personal. Tanto él como sus dos hermanos, Matías y Gastón, vistieron los colores azul y rojo en distintas épocas (el primero de ellos llegó a disputar el clásico en la B Nacional en la temporada 2001/2002), pero al mismo tiempo, por vivir en zona norte, muchos de sus amigos siempre simpatizaron más con el ‘Salaíto’. No obstante, aseguró que para este encuentro todos le desearon éxitos y que gane el ‘Charrúa’.

Finalmente, Pavoni le dejó un mensaje a todos los hinchas ‘charrúas’: “Que vayan tranquilos que pase lo que pase los jugadores y nosotros el cuerpo técnico vamos a dejar todo para que queden los tres puntos en Central Córdoba”.