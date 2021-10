Maleteros de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno se manifestarán este martes en el Concejo para reclamar por el avance del proyecto de Ordenanza para crear un Registro Municipal y, de esta manera, hacerse con un salario mínimo, obra social y ART. Advierten que la iniciativa está "trabada" en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que, en caso de no obtener respuestas, bloquearán la Terminal el próximo viernes.

"Queremos saber de qué lado están los concejales. Les hemos explicado nuestro derecho y el financiamiento. El pasajero paga con su boleto el servicio y nosotros hace 50 años que no recibimos nada. Ese dinero no sabemos para donde va. Somos 70 familias que no tenemos nada, ni salarios ni obra social ni lugar para cambiarnos ", manifestó a RosarioPlus José Luis Donato, representante de la cooperativa conformada por los trabajadores del sector.

"Somos la primera vista que tiene el turista y los políticos le dan la espalda a esta situación. Es una vergüenza. Es una decisión política, no pasa por lo económico", agregó Donato sobre la iniciativa impulsada por el edil Eduardo Toniolli, del Frente de Todos- PJ, que ya obtuvo proveído de la Comisión de Producción y Promoción del Empleo y que al momento no logró avanzar en la Comisión de Presupuesto.

Por último, Donato lanzó una advertencia en caso de que el proyecto continúe estancado: "Si no llegamos a tener una respuesta favorable el viernes vamos a bloquear la Terminal porque ya no existe más el dialogo. Hemos llamado hasta al intendente y no hemos tenido respuesta de nada, ni por sí ni por no", sentenció. El proyecto, presentado en abril de este año con el principal objetivo de lograr e l reconocimiento de la actividad de unos 70 trabajadores que hoy viven de propina.