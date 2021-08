En Rosario, de las cuatro mil chapas de taxis que se encuentran activas, un total de 3800 fueron otorgadas a hombres. Es por eso, y en el camino de la búsqueda de paridad laboral, que las taxistas miembros de She Taxi realizaron una movilización este martes al mediodía frente al Concejo, en su reclamo de mayor cupo al volante.

Su reclamo es de una medida extraordinaria en el Concejo para que sean habilitadas más chapas a mujeres, ya que estiman que son 150 las interesadas en adquirirlas.

“Estamos pidiendo mas chapas ante la demanda que hay de este servicio porque en She Taxi en el mes de julio hubo 85 mil pedidos de usuarias de servicios, de los cuales 35 mil quedaron sin efecto”, aseguró Eva Juncos, referente de She Taxi.

Agregó que “así como muchos titulares están pidiendo choferes mujeres ante la demanda, estan habiendo muchas mujeres que quieren ser titulares, y que darían trabajo a mas mujeres”.

Recordó que el pedido de chapas ya lleva más de dos meses y no hubo respuesta por parte del municipio, a pesar de que se han reunido con la secretaria de Transporte Eva Jokanovich y les expresó su apoyo pero les explicó que es una decisión que se derime en el Concejo. "Hicimos petitorio a la comisión de Servicios Públicos, que no respondió directamente, y a la de Feminismos, que nos reuniremos. Es bastante decepcionante la no respuesta por lo que viene sostenido en el tiempo, las instancias se agotan, estamos gestionando una acción de amparo porque parece que no hay interés que merece el tema", finalizó Juncos a Rosarioplus.com.