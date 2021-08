Los trabajadores de Garbarino, junto a delegados de la Asociación Empleados de Comercio Rosario, se manifestaron este miércoles por la mañana frente a la sucursal de la firma de la peatonal Córdoba para reclamar el pago de los salarios adeudados.

"Reclamos cuatro meses de sueldo, el aguinaldo y los aportes a la obra social y jubilación", indicó uno de los empleados, en diálogo con el móvil de Sí 98.9.

Esta semana, los empleados intimaron a la principal cadena de electrodomésticos y electrónica del país a reabrir los locales que bajaron las persianas y comenzaron un esquema de movilizaciones en todo país.

"Hay una sucursal abierta y la están vaciando. No hay mercadería, venden la exhibida con descuento y en efectivo porque no anda el sistema", indicó Cristian y comentó que todavía no recibieron una propuesta concreta desde la firma.

Solamente en Rosario, unos 50 trabajadores quedaron sin empleo, tras meses de reclamos por salarios y aguinaldo adeudados. A nivel nacional, el conflicto afectó a más de 4 mil trabajadores.