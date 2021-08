El que se dio en llamar Colectivo de Situación de Calle compuesto por organizaciones civiles de la ciudad culminó la tremenda tarea de censar a las personas que viven en situación de calle en los diferentes barrios de la ciudad. El trabajo dio como resultado un total de 492 personas censadas, aunque se estima que hay más.

Luciano Viso, de la organización Rosario Ciudad Unida, es uno de los tantos voluntarios que participan del Colectivo, y relató sobre los resultados de este censo que fue elevado a Desarrollo Social municipal. En diálogo Sí 98.9, precisó que “un cuarto de la población sería la que se considera que está institucionalizada porque asiste a alguno de los refugios”.

Se trata del segundo censo de personas en situación de calle, “el primero lo habíamos hecho sin apoyo oficial, pero logramos que se institucionalice y la municipalidad se haga cargo, y la UNR asista”, precisó Viso.

De todas maneras aclaró que “este dato tiene una parte ciega que es producto de la pandemia, porque se nos dificultó trabajar en un día recorriendo la ciudad, y al día siguiente en los refugios que no estaban en calle esa noche”.

En tanto recordó que en el censo anterior de 2017 fueron 387 personas censadas, o sea que “ahora son unas 100 personas más, y asumimos que hay más personas que no pudimos encontrar”.

Consultado por Ariel Bulsicco sobre las edades, aclaró que “son muy variadas”, aunque comparando, “en el primer censo era muy alta la población de 48 a 67 años, y había personas en edad de jubilarse, algo que le reclamamos mucho a la Municipalidad”. Ahora en cambio, notaron un descenso enorme de esa población, porque “se les abrió más los refugios y ahora esa población disminuyó porque se institucionalizo más”.

En este segundo censo notaron que la población de 28 a 37 años aumentó un 10 por ciento, y analizó que “eso no es casualidad, es la población que más conflictos barriales tiene y la que más dificultades tiene para insertarse al mundo del trabajo”.

El desplazamiento viene de un montón de causales, explicó viso, “sobre todo en la juventud y las mujeres, que suelen tener trabajo más informal que los hombres, y la violencia que sufren las expulsa de los domicilios, porque al querer salir de una situación violenta, suele ser ella que se tiene que ir y se lleva a los hijos, y de esa forma se complejiza mucho mas su situación".

Finalmente Viso fustigó la realidad de oferta municipal para esta población vulnerable, ya que aseguró que "los refugios no alcanzan, y no todos están abiertos las 24 horas", a lo cual agregó: Me parece increíble que a las 8 de la mañana en pleno invierno se les pida que se vayan porque la mayoría son sólo refugios nocturnos".

