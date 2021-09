La audiencia en el Ministerio de Trabajo por el futuro de la planta petroquímica que la multinacional Dow tiene en Puerto General San Martín fracasó y los trabajadores anticiparon que podrían tomar una medida de fuerza en los próximos días.

"Otra vez vinieron con palos en la rueda, tenían que mostrar el balance y estado económico y dijeron que no lo iban a presentar", indicó Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu), tras la audiencia de este miércoles por la mañana. "Nos faltan el respeto, tanto a nosotros como al Ministerio y la autoridad provincial", apuntó.

En cuanto a la situación de la firma, donde trabajan 120 personas de forma directa, el representante gremial dijo: "Están parando una de las plantas de las cuatro unidades que tienen en Puerto San Martín, hay una que ya no va a producir. Tienen un plan para el mes que viene seguir cortando la producción, esto cada vez se complica más".

"No tenemos dudas de que se está adelantando el cierre, de acá a diciembre casi la mitad del personal no va a tener tareas", lamentó Brizuela, en diálogo con el móvil de Sí 98.9 y advirtió: "No descartamos un paro, pero vamos a evaluar cómo seguimos".