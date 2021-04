La aceitera Buyatti sigue sin resolver el conflicto tras su cierre, y de nuevo su renuencia amenaza con detonar otra paralización del cordón industrial, pero ahora en plena cosecha gruesa.

La empresa cerró y se niega a pagar el 100% de las indemnizaciones a más de 60 trabajadores, que ahora reclaman que hasta que finalice el conflicto puedan tener cobertura médica de la obra social.

Luego de que la semana pasada el sindicato aceitero de San Lorenzo SOEA llegara a un acuerdo con la empresa para sostener el beneficio, los trabajadores denuncian que no se cumplió lo pactado y no pueden acceder al servicio.

“Tenemos problemas porque a pesar de que la empresa había comunicado al Ministerio de Trabajo que la obra social se iba a restituir por el mes de abril, estamos al día de hoy sin cobertura. Se le dieron carnet provisorio solo a 3 o 4 personas. Estuvimos haciendo gestiones en Medife pero ellos aducen que la empresa no hizo los trámites para todos. No hay depósito por el pago de este mes”, afirma en dialogo con Rosario Plus Daniel Cerna delegado de los trabajadores de Buyatti y miembro de la comisión directiva del SOEA.

La empresa, que en la negociación por el pago de las indemnizaciones mantuvo una postura inflexible y se ausentó de varias mesas de negociación, incumple según afirman desde el gremio con las actas firmadas la semana pasada en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de la provincia.

Esto derivó en un nuevo piquete de los trabajadores a metros de los portones de esta empresa en Puerto General San Martín, y según afirman se mantendrá hasta que finalmente pueda resolverse el conflicto que lleva meses, no solo por la obra social sino por el pago completo de las indemnizaciones.

Durante el fin de semana largo se agravó la preocupación y la bronca de los trabajadores que quedaron fuera de la cobertura médica y no obtienen respuesta ni de la empresa ni de la prepaga.

“Tenemos gente que quisieron atenderse o buscar remedios, turnos programados que se cayeron porque no figuramos en el sistema de Medifé. Un compañero que tuvo familia hace 15 días, le comunicó la prepaga que el plan materno infantil no lo cubre”, expuso el delegado de la aceitera.

“Hay compañeros en tratamiento y uno recién operados que tuvieron que hacerse los controles en un dispensario porque la prepaga ya no los cubre”, afirmaron.

El corte de tránsito es total, por lo que se complicó la circulación de los camiones que empiezan a llegar a los puertos de la región repletos de cereal en el marco de la denominada “cosecha gruesa”.

Si bien el reclamo es frente a Buyatti, el corte de calle impide que los camiones accedan a los puertos de ADM y Bunge, como en la última protesta realizada que fue desalojada por la policía provincial.

Por el momento los trabajadores van a permanecer bajo alerta y movilización y señalaron que, de no haber una solución, el conflicto escalaría al departamento San Lorenzo. Por otra parte, este miércoles el Ministerio de Trabajo recibirá a la empresa y a los trabajadores para llegar a un acuerdo.