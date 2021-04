En el día en que la cadena de tiendas Falabella anunció formalmente la baja de su sucursal en Rosario, se desató una avalancha de clientes en el histórico edificio de Sarmiento y Rioja, en busca de ofertas ante la expectativa de liquidaciones por cierre. Y esto suma más tristeza y rencor a los alrededor de 110 empleadas y empleados que ya veían este desenlace como inevitable, pero que ahora tienen la certeza de que en 60 días estarán sin trabajo.

Lo más desolador es que las condiciones de la economía –coinciden observadores locales– tornan difícil que alguien tome la posta y encare una inversión tal como para que en esta tradicional esquina vuelva a funcionar una tienda o cualquier otro comercio de semejante envergadura.

María Ramírez, delegada gremial y vendedora en planta baja, habló con RosarioPlus.com: "Estamos consternados, si bien lo veíamos venir por lo que pasó con otras sucursales en San Juan, Córdoba, Mendoza. Sabíamos que podía pasarnos, pero la noticia nos pegó fuerte. La comunicación fue de la gerenta, que nos reunió a todos y nos informó. Ahora sí lo sabemos oficialmente, dentro de 60 días aproximadamente, la tienda cerrará en Rosario", lamentó quien ese lugar fue su medio de vida en los últimos 16 años.

Observan que la gente acudió a especular con posibles ofertas por cierre. (RosarioPlus)

En setiembre ya se habían ido 80 empleados de menor antigüedad, tras acogerse a un retiro voluntario. De los que quedaron, otros 80 son históricos de la firma, y otros 40 eran tercerizados con contratos basura que traía una consultora externa.

Una compañera, Miriam Mazzón, evaluó que las ventas no disminuyeron tanto como para retirarse, y que incluso en pandemia hubo aumento de actividad.

No es lo mismo que dicen los empresarios, que aseguran que los comercios venden la mitad de lo que vendían antes de pandemia. Pero Miriam está convencida de que hay otras razones para tal decisión empresaria. "Esto lo veíamos hace meses y algunos compañeros ya buscaban salida afuera, otros cayeron en la cuenta antes, otros ahora. En esta incertidumbre era complicado proyectar algo afuera, pero ahora con la confirmación ya se sabe", dijo.

Juan Gómez, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio, contó que "esta mañana el sindicato recibió una comunicación del gerente nacional de Relaciones Laborales de Falabella para anunciar que en 60 días este local cerrará, como ya lo hicieron con Córdoba, San Juan y Mendoza, y Buenos Aires también. Así quedó confirmado el cierre definitivo".

"Estas multinacionales tienen esta política de retirarse cuando la tasa de retorno no es la que aspiran. Acá recaudaron millones de pesos por años y ante la primera variable se retiran y dejan la gente en la calle. Es la política de las multinacionales, es la economía brutal que se los permite, no respetan los derechos de los trabajadores como nos pasó a menudo aquí, no respetar feriados como durante los Días de la Bandera, extender la jornada laboral en días de fiesta. Es la verdadera cara de esta empresa", dijo el dirigente mercantil.

Según Gómez el comercio perdió 3.500 empleos registrados durante la era Macri en Rosario. Y desde la declaración de pandemia, se perdieron 1.300 puestos, que ahora suman este centenar de Falabella.