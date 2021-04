Vecinos de la localidad de Álvarez en el Departamento Rosario mostraron su bronca y desazón en las redes sociales por la apertura de un local gastronómico el pasado jueves que tergiversó su actividad para convertirse en un boliche bailable. En las últimas horas y tras trascender algunos videos de esa noche el comercio fue clausurado por autoridades de la comuna

El espacio lleva el nombre de Morrison y como muestra claramente el video se ve a un grupo considerable si ningún tipo de cuidado, y sin respetar el distanciamiento social. El emprendimiento fue anunciado por sus dueños como patio de comidas. La

Vecinos de Álvarez, localidad cercana a Rosario, mostraron su indignación en las redes sociales tras la apertura de un local gastronómico el pasado jueves por la noche. El espacio habría sido habilitado con la anuencia del presidente comunal Joel De Genaro que milita en las filas de Cambiemos, según indicó la radio acebálense Aire Libre. Ahora y por su trascendencia el encargado de la comuna prometió medidas duras y ejemplificadoras.

Según pudo saber Rosarioplus, en los últimos días los contagios en dicho poblado subieron de modo exponencial, al mismo tiempo que se relajaron los cuidados, sobre todo entre los más jóvenes. “Se han realizado varios eventos sociales, se hicieron graduaciones que se habían suspendido el año pasado. Y ahora además abre un boliche, llamado Morrisson. Nos gustaría saber si el presidente comunal les dio la habilitación”, cuestionó un vecino que pidió reserva de su nombre.

Por su parte la doctora Isolda Montenegro, directora del SAMCO local, dijo: “Tuvimos 170 positivos en marzo, fueron treinta más que en septiembre de 2020, que había sido hasta ahora el peor mes desde el inicio de la pandemia. La positividad que estamos teniendo es de un 50 por ciento, con edades de entre 20 y 40 años. Lo que vemos en general es una falta de cuidados”.

Ampliando su idea la galena explicó que no tienen inmunizada a toda la población de riesgo y agregó: “Fallecidos no tenemos este último mes, internado en Rosario tenemos a una persona mayor que tenía aplicada la primera dosis, pero que se contagió de su hija dos días después de vacunarse. En el caso de que algún paciente se agrave, tenemos siempre que derivar a Rosario, porque acá no tenemos para internar”.