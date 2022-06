El ex director provincial de Vialidad y ex secretario de Servicios Públicos municipal Pablo Seghezzo se encuentra en estado delicado en terapia intensiva, según el primer parte médico oficial del Hospital Eva Perón, donde fue internado a las 3.40 de la madrugada, luego de estrellar contra un camión la pick up que conducía en la autopista Brigadier López.

Seghezzo conducía una camioneta con la que embistió a un camión en la autopista Rosario-Santa Fe. Su pareja, Silvana Prieri, viajaba de acompañante y falleció en el acto producto del impacto en ese lado del vehículo.

El parte médico oficial del Ministerio de Salud precisó que Seghezzo se encuentra "cursando un cuadro estable con traumatismos de cráneo que produjeron fractura facial y hemorragia interna en el cráneo", internado en Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Desde el hospital adelantaron que los médicos no darán declaraciones.

Un trascendido indicó a Rosarioplus.com que "aparentemente Seghezzo y su pareja viajaban desde Vera hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde serían parte de un homenaje de Binner en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación al cumplirse dos años de su fallecimiento.