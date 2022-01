Los familiares de Iván De San Segundo no tienen consuelo. Y tampoco alguna certeza. Solo que al chico lo subieron este jueves a la noche en un taxi, y que el chofer lo dejó en la guardia del Hospital Centenario con una puñalada en el pecho. Y que llegó muerto. Tenía 18 años.

Ahora sus deudos procuran de todas las formas posibles buscar información acerca de qué ocurrió para semejante tragedia. Juli, una de las hermanas del muchacho, posteó en sus redes sociales un llamado solidario, sobre todo dirigido a ese taxista que en la noche del jueves llevó a su hermano herido de muerte hasta el hospital.

"No sabemos nada. Le pegaron una puñalada cerca de El Portal, no sabemos bien. En principio habían dicho que era frente al Alto, pero fue frente a El Portal. Alguien lo subió a un taxi, lo dejaron tirado en el Centenario, el taxi desapareció y la persona que estaba arriba también. De ahí no sabemos más nada. Recién ahora tenemos que ir a Fiscalía, le harán la autopsia. Lo que queremos es que alguien nos diga qué móvil lo llevó, si se puede dar con el taxista, ver quién lo subió, para buscar algún cabo y saber de dónde viene esto", comentó la mujer entre la desesperación y la lógica angustia de lo acontecido.

Iván se había comunicado por teléfono a las 19.40 con su madre y le dijo que estaba en La Florida. Había ido hasta allá en su moto. Alguien luego llevó la moto pasadas las 20.30 hasta la casa de la novia de Iván y dijo que el chico había tenido un accidente. Pero no era tal cosa: un taxista trasladó al muchacho desde inmediaciones del shopping El Portal, de Nansen y Víctor Mercante, y lo dejó en la guardia del Centenario, en Urquiza al 3100, pero sin darse a conocer ni esperar el desenlace.

"No le robaron la moto, no hubo intención de robo. La llevó una tercera persona a la casa de la novia, lo único que le falta es su teléfono celular, que está apagado. No sabemos nada, no sabemos qué pensar. Sus amigos más íntimos no saben nada. Suponemos que han estado con otras personas", relató la hermana del joven asesinado.

"Queremos difundir esto para que el taxista se presente, quizás es quien pueda dar más datos, ahí en el destacamento de Policía que está en la puerta del Centenario", agregó.

La investigación está en manos del fiscal de Homicidios, Alejandro Ferlazzo.