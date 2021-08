Un asesinato a sangre fría y a la vista de numerosos testigos rompió la mañana en el barrio Empalme Graneros. Un joven fue atacado a balazos por otros dos que lo alcanzaron en moto y lo remataron sobre la vereda del pasaje Franklin y Garzón, en el noroeste rosarino.

El departamento Rosario ya superó los 135 homicidios en lo que va del año. El de este muchacho, identificado como Cristian Zapata, de 27 años, ocurrió hacia las 10 de la mañana. Circulaba en bicicleta cuando fue sorprendido por dos hombres a bordo de una moto. A la par, uno de estos apuntó con pistola y le acertó dos tiros. El blanco se desmoronó en el suelo e intentó poner distancia pero se derrumbó sobre la vereda. Entonces el sicario bajó de la moto y lo ejecutó en el suelo con un tiro de gracia.

Los primeros testimonios del vecindario aseguraron que el joven asesinado no reside en la zona. Trascendió de fuentes del Ministerio Público de la Acusación que Zapata había salido de la cárcel una semana atrás.

La investigación está a cargo del fiscal Gastón Ávila, con la Agencia de Investigación Criminal a sus órdenes.

Un tío de la víctima contó a la prensa que Zapata estuvo preso durante un año y una semana atrás salió en libertad. "Hoy a las 8 lo vi. Le dije que fuera a firmar (al Patronato de Liberados) y vení. Y él me dijo 'sí tío, vamos a tomar unos mates, ahora me voy a firmar porque si no después me rompen los cocos'. Pero no sabía si lo estaban amenazando o qué", contó el hombre en medio de un clima de tensión y dolor en los familiares que arribaron a la escena del crimen.

Según el fiscal, este miércoles a la noche alguien había ido hasta el domicilio de Zapata, en Garzón y Sorrento, para amenazarlo de muerte. La amenaza se cumplió horas después, ya sobre la mañana del jueves.

Cristian Zapata había estado preso hasta hace 10 días en la cárcel de Coronda por robo calificado. Uno de sus hermanos cumple condena a prisión perpetua también en la Unidad Penitenciaria N° 1 por un homicidio cometido en julio de 2019.