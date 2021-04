El operativo que agitó la mañana del martes en la city rosarina y otros puntos del centro de la ciudad con allanamientos a distintas financieras sospechadas por lavado de dinero narco dejó varios detalles curiosos.

La investigación comienza cuando asesinan a Marcelo Coto Medrano, un ex barra de Newell's y narco de zona norte, y lo conecta con compra de dólares en la financiera Cofyrco de Corrientes al 800. Las sospechas de lavado de dinero terminaron con la detención de los tres titulares de la financiera y dos intermediarios.

Cuando le secuestran los celulares iPhone de última generación, el juez Facundo Becerra exige el acceso a los mismos a partir de la huella digital. No hubo problemas en ese sentido pero sí cuando se requirió de una clave para acceder a material potencial.

Ante la negativa se buscó una solución con el aval judicial: mandar a desencriptarlos a una firma brasileña o una radicada en Estados Unidos que se especializan en eso. De hecho, en la investigación contra el narco Esteban Lindor Alvarado se pudo acceder a su iPhone en Estados Unidos.

Pero como no es nada barato el viaje y el servicio, el fiscal Sebastián Narvaja de la Unidad de Delitos Complejos piensa utilizar mediante aval de la Justicia el dinero secuestrado en la financiera Cofyrco que ronda los 7,5 millones de pesos.



Los DNI

En el primer allanamiento de la financiera, en septiembre pasado a días de la muerte de Medrano, se secuestraron una bolsa con 175 DNI. Según se pudo establecer, la mayoría eran extraviados en el boliche Sr. Ming de la Estación Fluvial. Se caían entre las maderas de los deck y luego alguien los llevaba a la financiera para ser usados ​​para comprar dólares por supuesto sin consentimiento de los titulares.

Pero lo curioso es que no lo hacían desde Cofyrco sino, según la investigación, en la financiera Terranova que sí está habilitada para esa transacción. Es ahí cuando terminan por allanar el lugar cuyo titular es Fernando Riccomi, empresario de la salud de la prepaga Medycin y que en su momento estuvo en el armado del diario semanal Cruz del Sur que aparentemente era financiado por el sector del socialista Antonio Bonfatti.