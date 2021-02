El muro de Facebook se transforma en un santuario ante la muerte sorpresiva de una persona. Mensajes, recuerdos, imágenes y pedidos invaden la red social en memoria a un ser querido que ya no está.

Tras el crimen de L uciano Nahuel "Chano" Gómez, el joven de 23 años que fue acribillado a balazos, el martes por la tarde, mientras jugaba con su hijo de 4 años en una plaza de barrio Acindar; los familiares y amigos del muchacho expresaron su dolor con emotivos textos que subieron a las redes sociales.

La investigación sigue abierta y a cargo del fiscal Ademar Bianchini. No hay detenidos por el asesinato, y la última novedad ha sido el hallazgo del automóvil usado por los homicidas, quemado en una calle periférica de Villa Gobernador Gálvez. La familia de Chano asegura que el joven fue asesinado por error, y descartan cualquier motivación de índole delictiva que explique semejante desenlace.

" Me lo arrebataron así, sin medir palabras . Pero cuánto amabas a tu hijo que lo proteg iste hasta lo último mí amor ! Te voy a amar siempre y voy a cuidar de nuestro bebé con tu compañía porque se que estás conmigo no me dejaste sola gracias mí vida por ser un ejemplo de persona. Te amo ", manifestó Sofía, pareja del joven, este miércoles.

"El era Chano, mi primo que con 24 años se rompía el culo trabajando para su mujer y su pequeño. PERO ESTOS HDP LE ARREBATARON LA VIDA!!!", escribió Viviana, familiar de la vícitima, y continuó: "Quiero JUSTICIA x Él y por todos los inocentes que pagan cuentas ajenas".

"Esta persona es Luciano, mejor conocido como Chano. El antes de matarlo era hijo, hermano, tío, cuñado, sobrino, esposo y sobre todo papá. Si papá, papá de un nene de 5 años. De un nene que tuvo que pasar por lo peor de su vida, que vivió en carne propia la muerte de su compañero, porque eso era chano para santi, un compañero, un amigo, un guía. Y Perdón por no escribir otras palabras pero es que tengo bronca. Bronca porque nos sacaron una persona que le faltaba mucho por vivir. Nos sacaron a la persona más simpática, a uno de los seres más buenos. Luciano no tenía problemas con nadie, al contrario el se hacía amigo del que le presentes. Hoy qué más que decirte que fuiste un guerrero que lo dejaste todo, que tu vida era Santi y así lo cuidaste, que sos un papá de oro para el y que nos dejaste el regalo más hermoso para cuidar. Te amamos chanito y vola alto alto para que puedas cuidarnos mejor", expresó Sheila, familiar del joven asesinado.

"Cuánta gente fue a tu velorio mí amor. Eras amado por todos , el mejor padre, el mejor amigo, el mejor amor ... El mejor & único en todo, te mataron te arrancaron tu vida & con tu vida se fue mí corazón. Te voy a extrañar por siempre , hasta luego mí amor...", concluyó la pareja de Luciano, este miércoles por la noche luego del funeral del joven.