Dos camiones y un auto impactaron entre sí en el kilómetro 16 de la ruta 174 este miércoles al amanecer. Los conductores habrían sufrido heridas pero sin riesgo de muerte. La autoridad vial con jurisdicción en ese corredor no brindó información por el momento.

Tras el primer choque ocurrió un segundo choque por la congestión de vehículos que se produjo detrás, y el conductor de una Kangoo se salvó de la muerte de milagro tras ser embestido por otro camión.

José viaja tres veces a la semana por esta ruta, y en diálogo con el móvil de Sí 98.9 explicó: “Me había bajado porque más adelante hubo otro accidente, y de milagro no estaba adentro. Un camión venía detrás e impactó con otro auto y ese me impactó a mí. Si estaba adentro no la contaba. Me salvé de milagro”.

Agregó consultado sobre la salud de los demás choferes que participaron de los siniestros: “No pude ver cómo están los otros choferes, fueron asistidos por la ambulancia”.

Al momento de la colisión, una espesa capa de humo cubría el asfalto y todo el humedal al que atraviesa.

Inmediatamente después, el tránsito en el corredor vial se fue interrumpiendo por el choque, y eso provocó una aglomeración de vehículos. En esas circunstancias, otro vehículo embistió desde atrás a un utilitario Renault Kangoo cuyo conductor había frenado y descendido ante el siniestro ocurrido metros adelante. Solo por haber salido de la Kangoo, el hombre se salvó de resultar herido.

El tránsito vehicular quedó interrumpido desde y hacia Victoria.