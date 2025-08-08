El gobierno provincial anunció acciones judiciales para impedir que se restituyan bienes decomisados al narco condenado Esteban Alvarado. Según explicaron, es a raíz de una demanda iniciada por Santino Alvarado (su hijo) solicitando la devolución de un inmueble de cuatro hectáreas ubicado en Piñero en el paraje denominado “Los Muchachos”, cuyo valor asciende a 200 mil dólares.

Se trata de un inmueble decomisado y en posesión del Estado provincial, tras una sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que estableció que fue un instrumento del delito.

Ante esta situación, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que “de nada sirve gastar recursos capturando gente e investigar a partir del trabajo de fiscales, la Policía de Investigaciones, los organismos de inteligencia y el sistema penitenciario, si después van a seguir por sí mismos o por interpósita persona disfrutando de los bienes con los cuales muchas veces se cometieron delitos”.

En tanto, afirmó que en el caso puntual de este inmueble, "fue instrumento de un homicidio y por eso también fue legalmente decomisada”, y detalló que “los recursos judiciales interpuestos en sede penal, las revisiones, las distintas instancias de la causa que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, determinaron la intervención de no menos de una quincena de jueces penales o magistrados de Corte que de manera unánime han avalado el decomiso”.

Por último, Cococconi manifestó que “no deja de sorprendernos la osadía de querer reclamar utilizando los instrumentos jurídicos diseñados para que las personas puedan acceder a la defensa en juicio de sus derechos para obstaculizar las medidas del Estado que tienen como fin último el cese de la actividad delictiva y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que tienen sus bienes manchados de sangre”.

“Nos enteramos que había una sentencia de decomiso de seis inmuebles del Clan Alvarado para tomar posesión desde 2022 que no se había ejecutado, por lo cual en febrero de 2024 pedimos intervención para tomar posesión de los seis inmuebles de manera inmediata, acción que llevamos a cabo el 7 de mayo de ese año, generando el desalojo de las personas que había en cada uno de ellos”, agregó el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza.

Seguidamente, el funcionario mencionó que algunos de los inmuebles ya fueron subastados, otros están en custodia del Gobierno Provincial y algunos están asignados a instituciones de bien común.