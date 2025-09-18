El abogado Iván Carlos Méndez fue detenido, este viernes, acusado de triangular llamadas y llevar mensajes de presos de alto perfil. Entre sus clientes se encuentran "El Rey de la Efedrina", Mario Segovia, miembros de "Los Monos", Julio Andrés Rodríguez Granthon, y "El Loco César", de la villa 31.

El operativo, coordinado por el Servicio Penitenciario Federal, fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La investigación se inició a partir de tareas de inteligencia penitenciaria desplegadas por el SPF y fue llevada adelante por los Fiscales de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, junto al Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Méndez, ex interno del SPF condenado en dos oportunidades por delitos vinculados al narcotráfico y recibido de abogado en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto, utilizó su rol de defensor para violar las restricciones del Sistema de Alto Riesgo, retransmitiendo comunicaciones de reclusos con sus allegados y facilitando maniobras de triangulación, cobro de dinero y reintroducción de capitales ilícitos en el circuito legal.